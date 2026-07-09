Trong khuôn khổ học phần "Sản xuất tin tức và phóng sự" tại Báo Thanh Niên, nhóm sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Hoa Sen đã hoàn thành tác phẩm "Giữ lửa làng nghề bánh tráng ở Phú Hòa Đông".

Giữ nghề tráng bánh qua từng công đoạn

Phóng sự nói về quy trình làm bánh tráng thủ công và nhịp sống lao động thường ngày của người dân xã Phú Hòa Đông, TP.HCM. Thông qua lời kể của nghệ nhân Hồ Quế Châu cùng hình ảnh chi tiết từ khâu ngâm gạo, pha bột, tráng bánh đến lúc phơi nắng, tác phẩm phản ánh cách người dân địa phương gắn bó với nghề này như một nguồn sinh nhai chính và tiếp nối công việc truyền thống của các thế hệ đi trước.