Sinh viên Trường ĐH Hoa Sen hoàn thành khóa học về Sản xuất tin tức và phóng sự tại Báo Thanh Niên

Sáng nay 30.6, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ bế giảng lớp Sản xuất tin tức và phóng sự dành cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen sau hơn 3 tháng học tập và thực hành tại báo.

Tại đây, 9 sản phẩm video đồng thời là bài tập cuối kỳ của 9 nhóm sinh viên đã được trình chiếu, với những đề tài mang tính thời sự, gần gũi với người trẻ. Một số kịch bản được xây dựng chỉn chu, hình ảnh quay đẹp…

Chẳng hạn phóng sự về hành trình về với thiên nhiên của các bạn trẻ tại rừng Nam Cát Tiên, hay phóng sự về nghệ thuật lân sư rồng, hay về nghề làm bánh tráng truyền thống ở Củ Chi…

Nhà báo, thạc sĩ Ngọc Mai, giảng viên phụ trách lớp nhận xét về các bài tập cuối khóa ẢNH: DUY ANH

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên, nhận định: "Trong số 9 tác phẩm, có nhiều đề tài được đầu tư thời gian và công sức, có thể xuất bản như một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. Báo Thanh Niên sẽ chọn 2 tác phẩm xuất sắc nhất để đăng tải, là phóng sự về nghề lân sư rồng và nghề làm bánh tráng của các bạn sinh viên thực hiện".

Nhà báo Đặng Sinh, một trong những giảng viên hướng dẫn của lớp, đánh giá nhiều sinh viên có sự cố gắng, nỗ lực, chịu khó tìm hiểu, học hỏi để hoàn thành tốt hơn bài tập cuối kỳ. "Tuy nhiên, các em cần sáng tạo nhiều hơn, khai thác tốt hơn các đề tài ở góc độ báo chí và rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm...", nhà báo Đặng Sinh nhận định.

Tiến sĩ Đoàn Thị Ngọc Thúy mong sinh viên tiếp tục rèn luyện, học tập ẢNH: DUY ANH

Theo tiến sĩ Đoàn Thị Ngọc Thúy, Trưởng khoa Marketing – Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, đây là một trong những học phần quan trọng của ngành quan hệ công chúng. "Lớp học Sản xuất tin tức và phóng sự tại Báo Thanh Niên đã mang lại cho sinh viên Trường ĐH Hoa Sen những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá".

Các bạn sinh viên cùng khoe giấy chứng nhận hoàn thành khóa học ẢNH: DUY ANH

Niềm vui sau khi biết điểm và nhận giấy chứng nhận từ Báo Thanh Niên ẢNH: DUY ANH

Ngay tại lễ bế giảng, các giảng viên hướng dẫn công bố điểm cuối kỳ cho các nhóm sinh viên. Đồng thời, Báo Thanh Niên cũng đã trao giấy chứng nhận sinh viên hoàn thành học phần Sản xuất tin tức và phóng sự.

Hoạt động đưa sinh viên đến học và thực hành tại tòa soạn đã được Báo Thanh Niên và Trường ĐH Hoa Sen triển khai từ tháng 8.2024 đối với sinh viên khoa Marketing - Truyền thông.