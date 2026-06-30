Những người trẻ không nói nhiều mà chỉ làm và cống hiến hết mình

Sáng 29.6, Thành đoàn TP.HCM tổ chức Chương trình tuyên dương "Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026" trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác lần thứ I năm 2026.

Chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai

Anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, khẳng định đối với thanh niên thành phố, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một nội dung công tác hay một phong trào thi đua, mà đã trở thành phương châm hành động, là động lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Những gương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 luôn làm và cống hiến hết mình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Ngô Minh Hải cho biết những năm qua, thanh niên thành phố đã không ngừng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo bằng những công trình, phần việc và mô hình thiết thực. Đó là những nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ miệt mài nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; những cán bộ, chiến sĩ trẻ ngày đêm gìn giữ bình yên cuộc sống; những công nhân, kỹ sư, doanh nhân trẻ nỗ lực lao động, sản xuất và khởi nghiệp; những văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ ngày đêm trui rèn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần Việt Nam trên đấu trường quốc tế; những cán bộ Đoàn - Hội - Đội tận tâm, nhiệt huyết với phong trào; cùng hàng triệu thanh niên tình nguyện luôn có mặt ở những nơi khó khăn, những nơi cần thanh niên nhất.

"Đặc biệt, trước những thời cơ và thách thức đan xen của quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thanh niên không chỉ là lực lượng thụ hưởng thành quả phát triển mà phải trở thành chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai, góp phần tạo ra những giá trị mới cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố", anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Những gương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 không nói nhiều nhưng làm và cống hiến hết mình. Trong đó, có những người trẻ lựa chọn lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới. Như anh Trần Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long, Giám đốc Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam; và anh Hồ Hoàng Hiếu, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã An Long, chủ hộ kinh doanh công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh An Gia, là những đại diện tiêu biểu của thanh niên nông thôn thời đại mới. Mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, những người trẻ này đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Với anh Tài và anh Hiếu, làm giàu không chỉ là tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn là trách nhiệm góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Trên mặt trận giữ bình yên cuộc sống, có những tấm gương thanh niên tiêu biểu như thiếu tá Nguyễn Văn Trường, cán bộ trinh sát Đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TP.HCM. Với bản lĩnh, sự mưu trí và tinh thần dũng cảm, anh luôn sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, cùng đồng đội tham gia triệt phá nhiều đường dây ma túy quy mô lớn, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống và bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.

Cũng có gương điển hình đang thầm lặng góp sức trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, như đại úy Trịnh Hải Thắng, giám định viên hóa học, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM. Anh không ngừng nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác giám định, góp phần nâng cao hiệu quả phân tích chứng cứ và cung cấp những kết luận chính xác, phục vụ kịp thời công tác điều tra, đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều in đậm dấu ấn của thế hệ trẻ. Ở bất kỳ giai đoạn nào, dấu ấn của người trẻ thành phố luôn hiện diện bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đảm nhận việc mới, việc khó.

"Nhìn lại hành trình 50 năm thành phố mang tên Bác, chúng ta càng tự hào khi thấy rằng tuổi trẻ thành phố luôn là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của một TP.HCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình, luôn tiên phong trong đổi mới và hội nhập", Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định, đồng thời cho rằng rất xúc động về hành trình học tập và làm theo lời Bác của thanh niên thành phố. Theo ông Lê Quốc Phong, điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích các bạn đạt được mà chính là thông điệp các bạn mang đến.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi là một trong những gương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Việc học tập và làm theo Bác không bắt đầu từ những điều lớn lao, xa vời mà bắt đầu từ chính hành động cụ thể, từ thái độ sống mỗi ngày của chúng ta. Đó là sự tận tụy trong công việc, là tinh thần trách nhiệm với tập thể, ý thức cống hiến cho xã hội, khát vọng vươn lên để hoàn thiện mình và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho thành phố và đất nước. Và chính từ những điều giản dị ấy, những giá trị lớn lao được ươm mầm và lan tỏa", Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đứng trước chặng đường phát triển mới của thành phố, ông Lê Quốc Phong mong muốn thanh niên tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dặn. Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, trong một thế giới thay đổi từng ngày, tri thức mới liên tục được hình thành, học tập không còn là một giai đoạn chỉ diễn ra trên giảng đường, trường học, mà phải trở thành một năng lực, một thói quen thường xuyên, một lối sống của mỗi người trẻ.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố hãy luôn giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, mỗi bạn trẻ không chỉ là một người sử dụng công nghệ thành thạo mà phải là người sáng tạo ra công nghệ, làm chủ công nghệ, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, của thành phố", ông Lê Quốc Phong gửi gắm và mong mỗi bạn trẻ luôn giữ trong mình tinh thần phụng sự cộng đồng; bởi thành công của một người trẻ sẽ càng có ý nghĩa hơn khi góp phần tạo ra giá trị, làm cho cuộc sống của nhiều người tốt đẹp hơn.