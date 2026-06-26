Chặng đường mới của thanh niên Việt Nam

Đem tài năng, sức trẻ góp phần xây dựng đất nước

Phát biểu khai mạc đại hội (ĐH), anh Bùi Quang Huy bày tỏ trong thời khắc thiêng liêng này, ĐH thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, rèn luyện các thế hệ thanh niên VN thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. ĐH bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thanh niên VN đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và vì sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại phiên khai mạc đại hội Ảnh: Đình Huy

Nhìn lại chặng đường vừa qua, anh Huy cho biết với tinh thần "Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo", có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Nổi bật là tổ chức Đoàn đã có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của các hoạt động.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng. Cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.

Theo anh Huy, ĐH lần này có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Anh Huy cho biết thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, tình cảm và sự tin yêu đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của MTTQ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư…, toàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lập được nhiều thành tích, tổ chức thành công ĐH các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Huy nhấn mạnh một chặng đường mới của tuổi trẻ VN đang mở ra. Sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ đi trước trao truyền, được Đảng tin yêu, Nhà nước chăm lo, khơi dậy và gửi trọng trách trước Tổ quốc, nhân dân và thanh thiếu nhi. Với tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", những quyết định của ĐH thể hiện niềm tin sắt son của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ VN; quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

5 phong trào hành động lớn

Trình bày báo cáo chính trị tại ĐH, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Các phong trào "Hòa bình đẹp lắm", "Tự hào VN", cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo tại đại hội Ảnh: Đình Huy

Báo cáo cũng ghi nhận dấu ấn đậm nét của các phong trào hành động cách mạng. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục là phong trào chủ lực với hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục thiên tai và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, khó của đất nước. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" góp phần khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phổ cập AI và triển khai "Bình dân học vụ số". Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Song song, các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được triển khai rộng khắp. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội.

Báo cáo xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng lớp thanh niên VN giàu lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, tri thức, kỹ năng, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, báo cáo đề ra 5 phong trào hành động cách mạng gồm: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Tuổi trẻ VN tiên phong trong kỷ nguyên mới; Tuổi trẻ VN đoàn kết, hội nhập, phát triển. Đồng thời triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên về học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển toàn diện. Báo cáo cũng xác định công tác xây dựng Đoàn là nhiệm vụ then chốt, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.