Đưa App Thanh niên Việt Nam trở thành 'siêu ứng dụng'

Ngày 4.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Về phía Tập đoàn VNPT có ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn và các phó giám đốc Tập đoàn.

T.Ư Đoàn và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác ẢNH: XUÂN TÙNG

Gia tăng tiện ích của App Thanh niên

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.

Theo anh Bùi Quang Huy, những kết quả hợp tác giữa T.Ư Đoàn và VNPT trong thời gian qua đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ hệ thống điều hành tác nghiệp, chữ ký số đến App Thanh niên và phần mềm quản lý đoàn viên đã góp phần giúp hoạt động của tổ chức Đoàn được duy trì thông suốt, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy đánh giá cao việc App Thanh niên từng bước trở thành một kênh kết nối, giáo dục và định hướng đoàn viên, thanh niên, đồng thời nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành. Khi số lượng cán bộ giảm mạnh ở nhiều cấp, công nghệ chính là giải pháp quan trọng để bù đắp nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công việc.

Đối với kế hoạch phối hợp năm 2026, anh Bùi Quang Huy đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả của hai nền tảng trọng tâm là App Thanh niên và phần mềm quản lý đoàn viên. Trong đó, cần đẩy mạnh việc khai thác các tính năng hiện có, bổ sung thêm nhiều tiện ích, tài nguyên và dịch vụ thiết thực để thu hút đoàn viên, thanh niên sử dụng thường xuyên hơn.

Cần trở thành một nền tảng số có sức sống mạnh mẽ

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, đánh giá cao những bước tiến của ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hệ thống quản lý đoàn viên và các hoạt động phối hợp đổi mới sáng tạo như cuộc thi Hackathon AI dành cho thanh niên.

Ông Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo ông Liêm, bước sang năm 2026, hai bên có nhiều cơ hội để nâng tầm hợp tác với 6 chương trình trọng tâm đã được thống nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng các kế hoạch hay ý tưởng mới mà phải biến những cơ hội đó thành hiệu quả thực chất. Ông nhấn mạnh mục tiêu đưa ứng dụng Thanh niên Việt Nam trở thành một nền tảng số có sức sống mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh niên tham gia và sử dụng thường xuyên.

Tổng giám đốc VNPT cho rằng, muốn phát triển nền tảng này, cần tạo ra giá trị thiết thực cho người dùng thay vì chỉ dựa vào các yêu cầu hành chính. Theo ông, ứng dụng cần được phát triển theo hướng một "siêu ứng dụng" dành cho thanh niên, tích hợp nhiều tiện ích số, hỗ trợ sinh hoạt Đoàn, quản lý đoàn viên, kết nối các dịch vụ và tạo không gian để thanh niên tham gia sáng tạo, phát triển các ứng dụng mới.

Ông Liêm cũng đề xuất hai bên xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, áp dụng phương thức quản trị hiện đại với KPI, OKR rõ ràng để bảo đảm hiệu quả triển khai. VNPT sẵn sàng đầu tư nguồn lực, đồng hành cùng T.Ư Đoàn trong quá trình phát triển các nền tảng số phục vụ thanh niên.