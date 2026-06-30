Nghỉ hè ở TP.HCM: Học miễn phí nhảy hiện đại, kỹ năng sống trong trường

Từ ngày 16.6 tới ngày 24.7.2026, vào mỗi sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 8 giờ tới 10 giờ, tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM diễn ra nhiều câu lạc bộ hè. Tại đây học sinh được học miễn phí nhảy hiện đại, tham gia các hoạt động đại sứ mầm xanh, câu lạc bộ đọc sách, học kỹ năng sống...
Đáng chú ý, các câu lạc bộ hè miễn phí này không chỉ dành riêng cho học sinh của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng mà còn dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường Tân Định hoặc các phường lân cận. Các em học sinh tham gia cần được phụ huynh học sinh đăng ký qua văn phòng nhà trường.
Có mặt tại trường trong ngày 26.6 vừa qua, PV Báo Thanh Niên được trải nghiệm nhiều câu lạc bộ thú vị cùng các em học sinh. Với câu lạc bộ "Đại sứ mầm xanh", học sinh cùng nhau học vun xới đất, trồng và học cách chăm sóc một số loại cây trong vườn trường.
Tại câu lạc bộ "Nhảy hiện đại", học sinh được vận động, học nhảy hiện đại cùng cô Lý Thị Mỹ Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, cũng là giáo viên phụ trách câu lạc bộ nhảy hiện đại ngoài giờ chính khóa tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
Các em học sinh học nhảy hiện đại trong câu lạc bộ hè miễn phí tại trường
Sau thời gian học tập, vận động ngoài trời, các em di chuyển vào thư viện của trường, tham gia câu lạc bộ đọc sách, học các bài học về kỹ năng sống, cách phòng chống tai nạn thương tích ngày hè, phòng chống đuối nước... cùng thầy Trần Minh Trí - nhân viên y tế trường học của trường.
Lê Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết những ngày hè nếu chỉ ở nhà thì rất buồn chán, em tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại trường để được kết nối với thầy cô, bạn bè, học hỏi nhiều kiến thức bổ ích, thực tế.
Trần Phương Anh, cũng học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho hay em mong muốn những năm sau, trường tiếp tục tổ chức nhiều câu lạc bộ hè miễn phí nữa để các em thiếu nhi cùng được vận động, tham gia, rời xa các thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe.
Trong khi đó, Nguyễn Đăng Khoa, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM, đã tham gia được 3 buổi tại câu lạc bộ hè miễn phí tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và thấy rất thích. "Em thích được vận động, không muốn chỉ ở nhà làm bài tập hay xem ti vi, nên những ngày hè chỉ mong có nhiều dịp được tham gia nhiều câu lạc bộ với các bạn. Em mong sang năm trường tiếp tục có câu lạc bộ, đồng thời mở thêm nhiều môn thể dục thể thao như bóng rổ, bóng đá, để các bạn nhỏ được chạy nhảy, tập luyện nhiều hơn", Khoa chia sẻ.
Những lớp học miễn phí 'kéo' trẻ rời xa màn hình điện thoại, ti vi
Cô Lý Thị Mỹ Ngân, giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết những hoạt động ngoài trời, khám phá thiên nhiên, nhảy hiện đại, kỹ năng sống... vô cùng cần thiết, giúp trẻ có đời sống tinh thần phong phú hơn, được trải nghiệm nhiều hơn, tránh lạm dụng thiết bị công nghệ.
Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho hay từ ngày mở cửa đến nay, các câu lạc bộ thu hút khoảng 30 em học sinh mỗi buổi, ở các độ tuổi, từ mầm non, tiểu học, có bạn sắp lên THCS...
"Những câu lạc bộ hè miễn phí rất có ý nghĩa với trẻ em thành phố, tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em, đồng thời giúp các bạn được kết nối, gặp gỡ bạn bè, thầy cô, trường lớp trong những tháng hè để vơi nỗi nhớ trường nhớ lớp. Đặc biệt, lớp kỹ năng sống giúp trẻ em nắm được những kiến thức sinh tồn vô cùng quan trọng, để các em vận dụng ngay trong đời sống", cô Thu Hương nói.
Nhiều câu lạc bộ miễn phí ngày hè cho trẻ em TP.HCM
Trong hè 2026, tại Trường tiểu học Lê Hoàn, địa chỉ 796/8 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP.HCM, có lớp phổ cập bơi lội do nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường khai giảng từ ngày 24.6. Tại sân trường, hồ bơi lắp ghép được bơm đầy nước, xung quanh là phao bơi để mang lại cho trẻ em một hoạt động hè miễn phí và thú vị. Lớp phổ cập bơi miễn phí này hiện thu hút khoảng 30 bạn nhỏ từ 5 - 14 tuổi tham gia học vào chiều thứ tư và thứ sáu hằng tuần, từ 17 giờ đến 18 giờ 30. Anh Lê Trung, giáo viên thể dục Trường tiểu học Lê Hoàn là người phụ trách lớp học bơi miễn phí này.
Từ nay đến ngày 9.8, trẻ em ở TP.HCM có thể tham gia nhiều hoạt động hè miễn phí tại Thư viện Khoa học Tổng hợp (69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành), trong đó câu lạc bộ đọc sách thứ hai hằng tuần, từ 9 giờ - 10 giờ 30 phút.
Độc giả có thể cập nhật tin tức về các hoạt động mùa hè ở thư viện tại Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienkhoahoctonghophcm
Và đăng ký thẻ thư viện cho trẻ tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại: https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Patron/Register
Đến với các câu lạc bộ miễn phí tại thư viện, phụ huynh sẽ được tham gia các nhóm Zalo để nắm bắt thông tin trước buổi sinh hoạt của con. (Phan Diệp)
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