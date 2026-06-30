Nghỉ hè ở TP.HCM: Học miễn phí nhảy hiện đại, kỹ năng sống trong trường

Từ ngày 16.6 tới ngày 24.7.2026, vào mỗi sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 8 giờ tới 10 giờ, tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM diễn ra nhiều câu lạc bộ hè. Tại đây học sinh được học miễn phí nhảy hiện đại, tham gia các hoạt động đại sứ mầm xanh, câu lạc bộ đọc sách, học kỹ năng sống...

'Các em có biết đây là cây gì không, có tác dụng gì nhỉ?', cô giáo Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng hỏi học trò trong câu lạc bộ 'Đại sứ mầm xanh' ẢNH: THÚY HẰNG

Trong vườn trường xanh mát, dưới bụi chuối cao thật cao, học sinh được học về các loại cây và cách chăm sóc cây ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo hướng dẫn các em nhỏ pha trộn đất, trồng những cây nhỏ vào chậu ẢNH: THÚY HẰNG

Đáng chú ý, các câu lạc bộ hè miễn phí này không chỉ dành riêng cho học sinh của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng mà còn dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường Tân Định hoặc các phường lân cận. Các em học sinh tham gia cần được phụ huynh học sinh đăng ký qua văn phòng nhà trường.

Có mặt tại trường trong ngày 26.6 vừa qua, PV Báo Thanh Niên được trải nghiệm nhiều câu lạc bộ thú vị cùng các em học sinh. Với câu lạc bộ "Đại sứ mầm xanh", học sinh cùng nhau học vun xới đất, trồng và học cách chăm sóc một số loại cây trong vườn trường.

Tại câu lạc bộ "Nhảy hiện đại", học sinh được vận động, học nhảy hiện đại cùng cô Lý Thị Mỹ Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5, cũng là giáo viên phụ trách câu lạc bộ nhảy hiện đại ngoài giờ chính khóa tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Câu lạc bộ học nhảy hiện đại do cô Mỹ Ngân hướng dẫn

ẢNH: THÚY HẰNG

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Sau thời gian học tập, vận động ngoài trời, các em di chuyển vào thư viện của trường, tham gia câu lạc bộ đọc sách, học các bài học về kỹ năng sống, cách phòng chống tai nạn thương tích ngày hè, phòng chống đuối nước... cùng thầy Trần Minh Trí - nhân viên y tế trường học của trường.

Lê Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết những ngày hè nếu chỉ ở nhà thì rất buồn chán, em tham gia các câu lạc bộ miễn phí tại trường để được kết nối với thầy cô, bạn bè, học hỏi nhiều kiến thức bổ ích, thực tế.

Trần Phương Anh, cũng học sinh lớp 5, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho hay em mong muốn những năm sau, trường tiếp tục tổ chức nhiều câu lạc bộ hè miễn phí nữa để các em thiếu nhi cùng được vận động, tham gia, rời xa các thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe.

Vào ngày hè, các em được vào thư viện trường, nghe thầy Minh Trí hướng dẫn các kỹ năng an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích ẢNH: THÚY HẰNG

Đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước ẢNH: THÚY HẰNG

Mùa hè, nhiều em thường về quê chơi, vậy thì cách nào để phòng chống động vật như chó, mèo, rắn cắn? ẢNH: THÚY HẰNG

Thư viện trường bao la các loại sách, để các em nhỏ đọc thoải mái mỗi sáng thứ tư, sáng thứ sáu hằng tuần trong dịp hè ẢNH: THÚY HẰNG

Bạn nhỏ này sắp vào lớp 1, mùa hè được gia đình đưa tới trường, tham gia các câu lạc bộ hè miễn phí để làm quen ngôi trường tiểu học ẢNH: THÚY HẰNG

Những nụ cười sảng khoái trong thư viện trường của các bạn nhỏ ẢNH: THÚY HẰNG

Trong khi đó, Nguyễn Đăng Khoa, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP.HCM, đã tham gia được 3 buổi tại câu lạc bộ hè miễn phí tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và thấy rất thích. "Em thích được vận động, không muốn chỉ ở nhà làm bài tập hay xem ti vi, nên những ngày hè chỉ mong có nhiều dịp được tham gia nhiều câu lạc bộ với các bạn. Em mong sang năm trường tiếp tục có câu lạc bộ, đồng thời mở thêm nhiều môn thể dục thể thao như bóng rổ, bóng đá, để các bạn nhỏ được chạy nhảy, tập luyện nhiều hơn", Khoa chia sẻ.

Những lớp học miễn phí 'kéo' trẻ rời xa màn hình điện thoại, ti vi

Cô Lý Thị Mỹ Ngân, giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết những hoạt động ngoài trời, khám phá thiên nhiên, nhảy hiện đại, kỹ năng sống... vô cùng cần thiết, giúp trẻ có đời sống tinh thần phong phú hơn, được trải nghiệm nhiều hơn, tránh lạm dụng thiết bị công nghệ.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho hay từ ngày mở cửa đến nay, các câu lạc bộ thu hút khoảng 30 em học sinh mỗi buổi, ở các độ tuổi, từ mầm non, tiểu học, có bạn sắp lên THCS...

"Những câu lạc bộ hè miễn phí rất có ý nghĩa với trẻ em thành phố, tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em, đồng thời giúp các bạn được kết nối, gặp gỡ bạn bè, thầy cô, trường lớp trong những tháng hè để vơi nỗi nhớ trường nhớ lớp. Đặc biệt, lớp kỹ năng sống giúp trẻ em nắm được những kiến thức sinh tồn vô cùng quan trọng, để các em vận dụng ngay trong đời sống", cô Thu Hương nói.

Học sinh được giao lưu, kết nối qua trang sách ẢNH: THÚY HẰNG

Không gian hiện đại trong thư viện trường học, mở cửa miễn phí cho học trò trải nghiệm mùa hè vào mỗi sáng thứ tư, thứ sáu ẢNH: THÚY HẰNG