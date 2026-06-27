Xếp hàng làm bánh dân gian ở ngày hội Em yêu văn hóa Việt

Ngày hội "Em yêu văn hóa Việt" diễn ra hôm nay (27.6) tại Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM với nhiều hoạt động đặc sắc.

Thu hút hơn 300 em học sinh tham gia trải nghiệm, ngày hội có sự tham gia, biểu diễn, hướng dẫn học sinh trải nghiệm từ nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ như các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM; nghệ nhân đàn kìm - sáo trúc Thanh Sơn; nghệ sĩ đàn tranh Phan Uyên Trâm; thư pháp gia Vĩnh Tâm; nghệ nhân tạo lá dừa nghệ thuật Đào Tấn Phát; nghệ nhân làm tò he Mạc Thân Ngọc Trâm; đầu bếp Phan Anh Tuấn; chuyên gia thắt nút dây nghệ thuật Lê Hữu Nhân...

Đầu bếp - thầy hiệu trưởng Phan Anh Tuấn hướng dẫn học trò làm bánh dân gian ẢNH: THÚY HẰNG

Sau khi được xem biểu diễn nghệ thuật hát bội các trích đoạn "Võ Thị Sáu - nữ anh hùng trung kiên miền Đất Đỏ", "Trần Quốc Toản ra quân" và giao lưu với các nghệ sĩ hát bội, các em học sinh cùng xếp hàng làm bánh dân gian, xem nghệ nhân nặn tò he, làm cào cào lá dừa, viết thư pháp, xem biểu diễn đàn kìm, sáo trúc, đàn tranh...

Độc đáo tại ngày hội là phần hướng dẫn làm bánh dân gian được thực hiện bởi đầu bếp Phan Anh Tuấn - cũng là thầy hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu. Thầy Phan Anh Tuấn không chỉ hướng dẫn cách làm bánh cho học trò mà còn giải thích tên gọi. Vì sao bánh tên bánh bò, bánh tiêu? Thầy Tuấn lý giải, chiếc bánh dân gian sau khi trải qua công đoạn trộn bột, ủ bột trong tô/trong thố, đủ thời gian thì bột nở ra, "bò" tràn ra, trắng tinh trên miệng tô. Còn bánh tiêu, những hạt mè rắc đều trên mặt bánh như hạt tiêu, nên có tên gọi giản dị như vậy.

Học trò vừa xếp hàng cùng làm bánh với thầy hiệu trưởng, sau đó cùng được thưởng thức những chiếc bánh tiêu kẹp bánh bò nóng hổi, không khí ngày hội càng trở nên vui vẻ, đầm ấm.

Học trò xếp hàng để cùng tham gia công đoạn cán bột làm bánh tiêu với thầy hiệu trưởng Phan Anh Tuấn ẢNH: THÚY HẰNG

Lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

Văn hóa Việt Nam là dòng chảy bền bỉ qua bao thế hệ, được kết tinh từ truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, sự cần cù, sáng tạo và bản sắc riêng của dân tộc. Trong kho tàng văn hóa ấy, các loại hình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc dân tộc, thư pháp, ẩm thực dân gian, trò chơi và kỹ năng thủ công dân gian luôn là những giá trị quý báu cần được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Ngày hội "Em yêu văn hóa Việt" do Đoàn phường Xóm Chiếu phối hợp cùng Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM và Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ tổ chức, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Từ đây, các em học sinh được vun đắp thêm yêu văn hóa dân tộc, giáo dục lòng tự hào, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trích đoạn trích đoạn "Võ Thị Sáu - nữ anh hùng trung kiên miền Đất Đỏ" tại ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG

Các nghệ sĩ trong trích đoạn "Võ Thị Sáu - nữ anh hùng trung kiên miền Đất Đỏ" ẢNH: THÚY HẰNG

Phần biểu diễn rất xúc động ẢNH: THÚY HẰNG

Học trò chăm chú theo dõi các nghệ sĩ trong trích đoạn về chị Võ Thị Sáu, nhiều em thấy nghẹn ngào, nhất là khi trên sân khấu tái hiện giây phút chị Võ Thị Sáu đang trong tù và gặp mẹ trong mơ ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM mang đến trích đoạn "Trần Quốc Toản ra quân"

ẢNH: THÚY HẰNG

Nghệ nhân tạo lá dừa nghệ thuật Đào Tấn Phát tặng các em nhỏ các con cá, chim, cào cào... làm từ lá dừa ẢNH: THÚY HẰNG

Đồ chơi dân gian hiện ra dưới đôi tay nghệ nhân tạo lá dừa nghệ thuật Đào Tấn Phát ẢNH: THÚY HẰNG

Nghệ nhân làm tò he Mạc Thân Ngọc Trâm nặn tò he tặng các em nhỏ ẢNH: THÚY HẰNG

Tiệm tạp hóa tuổi thơ trong ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG

Nghệ nhân đàn kìm - sáo trúc Thanh Sơn cùng nghệ sĩ đàn tranh Phan Uyên Trâm mang đến không gian trải nghiệm độc đáo tại sân trường ẢNH: THÚY HẰNG

Thư pháp gia Vĩnh Tâm nhìn gương mặt các em học sinh và cho chữ ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy hiệu trưởng - đầu bếp Phan Anh Tuấn dạy học trò làm bánh dân gian ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh thích thú xếp hàng dài để cùng thử cán bột, làm bánh tiêu ẢNH: THÚY HẰNG

Bánh tiêu chiên ngập trong dầu nóng, kẹp cùng bánh bò, là món ăn được nhiều người Việt yêu thích ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy hiệu trưởng Phan Anh Tuấn dạy học trò làm bánh tiêu

Ngày hội "Em yêu văn hóa Việt" thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, tạo sân chơi bổ ích trong ngày hè 2026 ẢNH: THÚY HẰNG



