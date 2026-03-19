Sinh viên ngành quan hệ công chúng phóng máy bay để… chọn đề thi cuối kỳ

Sáng nay 19.2, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ khai giảng khóa học "Sản xuất tin tức và phóng sự" dành cho sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Hoa Sen.

Có mặt tại lễ khai giảng, nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nội dung số, cho biết đây là khóa học thứ 2 của sinh viên Trường ĐH Hoa Sen được triển khai tại tòa soạn báo.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước chia sẻ tại lễ khai giảng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Sản xuất tin tức và phóng sự là một môn khó. Tuy nhiên, trong thời gian học của khóa 1, nhiều sinh viên của trường đã có sản phẩm báo chí được đăng trên Thanh Niên Online với lượng view rất cao và được nhận nhuận bút theo quy định. Kết thúc khóa học, có 4 sinh viên quay lại thực tập tại báo. Điều đó cho thấy các em rất yêu thích công việc làm báo và bước đầu có những sản phẩm chất lượng. Chúng tôi hi vọng khóa 2 cũng sẽ đón nhận để đăng tải nhiều tác phẩm tốt từ các em", nhà báo Trọng Phước chia sẻ.

Thạc sĩ Trương Quang Vinh nhận định sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực tiễn khi học tại Báo Thanh Niên ảnh: Ngọc Dương

Thạc sĩ Trương Quang Vinh, Phó trưởng khoa, Khoa Marketing - Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, cũng nhận định đây là môn học quan trọng. "Khóa học tại Tòa soạn Báo Thanh Niên sẽ giúp sinh viên được tiếp xúc với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng viết và các kỹ năng nghề nghiệp khác. Đồng thời điều này sẽ làm mối quan hệ giữa Trường ĐH Hoa Sen và Báo Thanh Niên thêm bền chặt", thạc sĩ Vinh cho hay.

Cũng ngay trong lễ khai giảng, đại diện Khoa Marketing - Truyền thông đã thực hiện việc cắt túi đựng đề và công bố đề thi cuối kỳ của môn học. Nội dung đề thi là sinh viên phải thực hiện một phóng sự bằng video với mục tiêu có thể đăng tải trên Thanh Niên Online.

Điều thú vị là mỗi sinh viên sẽ tự viết tên mình vào một tờ giấy, sau đó gấp thành máy bay và… phóng lên các ô chuyên mục đã được chuẩn bị. Máy bay rơi vào ô nào thì đó sẽ là chuyên mục mà sinh viên phải thực hiện phóng sự. Có tổng cộng 8 chuyên mục gồm: thời sự, giáo dục, giải trí, thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe.

Nhiều sinh viên nhắm vào chuyên mục mình yêu thích nhưng không may "máy bay giấy" lại hạ cánh… sai mục tiêu. Có sinh viên phòng trúng đích thì reo lên vui mừng. Với những chiếc máy bay đáp ra ngoài khu vực, giảng viên khóa học sẽ chỉ định chuyên mục cho sinh viên.

Một sinh viên không chọn được đúng chuyên mục mình mong muốn, bày tỏ: "Em hơi buồn chút xíu, nhưng hi vọng khi được các giảng viên là phóng viên, biên tập viên giỏi của Báo Thanh Niên hướng dẫn, em sẽ học được những kiến thức, kỹ năng và hun đúc thêm niềm đam mê để có thể hoàn thành tốt khóa học cũng như bài thi cuối kỳ".

Ngay sau đó, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen cũng đã tham quan trực tiếp các phòng, ban của tòa, để tìm hiểu môi trường làm việc của các nhà báo, biên tập viên cũng như quy trình sản xuất một sản phẩm báo chí.