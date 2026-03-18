Giáo dục

200 sinh viên, giảng viên châu Á đến Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ

Mỹ Quyên
18/03/2026 19:10 GMT+7

Những chủ đề về khởi nghiệp sáng tạo và xã hội, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và phòng chống gian lận trực tuyến được giảng viên và sinh viên đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ thảo luận tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á.

Trong 3 ngày 18, 19 và 20.3, Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum – YLF 2026) do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đăng cai tổ chức lần đầu tiên, quy tụ gần 200 đại biểu gồm cán bộ, giảng viên và sinh viên quốc tế.

Các đại diện đến từ 19 trường ĐH thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Lào và  Việt Nam. 

200 đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, cho biết sự kiện là diễn đàn học thuật mở nhằm xây dựng không gian kết nối tri thức, trao đổi sáng kiến và truyền cảm hứng lãnh đạo cho thế hệ sinh viên quốc tế trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Các báo cáo và thảo luận chuyên sâu xoay quanh 4 chủ đề chính gồm Creative & Social Entrepreneurship (Khởi nghiệp sáng tạo và xã hội), Circular Economy (Kinh tế tuần hoàn), Green Transformation (Chuyển đổi xanh) và Online Fraud Prevention (Phòng chống gian lận trực tuyến).

Trong đó, chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo và xã hội giới thiệu các sáng kiến ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng như nền tảng ươm tạo khởi nghiệp xã hội, hệ sinh thái dịch vụ siêu địa phương hay giải pháp giao thông đô thị dựa trên blockchain.

Những lãnh đạo trẻ châu Á đã thảo luận và đưa ra giải pháp cho nhiều vấn đề liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế, an ninh mạng...

Chủ đề Kinh tế tuần hoàn tập trung vào các giải pháp tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải, từ việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp đến các nền tảng chia sẻ và cải tiến trong khuôn viên ĐH.

Ở nội dung Chuyển đổi xanh, các đại biểu chia sẻ về các nghiên cứu về quản lý năng lượng thông minh, thúc đẩy lối sống xanh và các hoạt động cải thiện môi trường đô thị. 

Trong khi tại chủ đề Phòng chống gian lận trực tuyến, giảng viên và sinh viên cùng đề cập đến thách thức an ninh mạng trong kỷ nguyên số với các giải pháp nâng cao nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích các chiến lược lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ cộng đồng sinh viên.

Không dừng lại ở việc nhận diện vấn đề, các lãnh đạo trẻ hướng đến đề xuất giải pháp gắn với công nghệ số, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, thể hiện rõ tư duy hội nhập và năng lực thích ứng trước những biến động của thời đại.

"Diễn đàn không chỉ là nơi thảo luận học thuật mà còn có vai trò kết nối văn hóa, kết nối các giá trị quốc tế dành cho sinh viên khu vực và châu Á. Sinh viên các nước cũng sẽ có chương trình tham quan doanh nghiệp để hiểu hơn môi trường giáo dục, văn hóa và đời sống, kinh tế tại Việt Nam”, tiến sĩ Nhan Cẩm Trí chia sẻ.



