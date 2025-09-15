Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Giữ sức bền, chạm vàng thật cùng LIPOVITAN

Thông tin dịch vụ
15/09/2025 08:00 GMT+7

Trong cuộc sống, sức bền chính là ‘chìa khóa vàng’ giúp chúng ta vững vàng trước thử thách. Nước tăng lực LIPOVITAN giúp tiếp năng lượng để duy trì sức bền cho cả ngày dài, mang đến cơ hội chạm tới giá trị thật với giải thưởng nhẫn vàng từ chương trình khuyến mại ‘Bật Nắp Trúng Vàng’.

Sức bền - Nền tảng để vững vàng vượt thử thách

Trong cuộc sống hiện đại, nhịp sống nhanh và áp lực công việc khiến sức bền trở thành yếu tố then chốt để mỗi người có thể đi đường dài. Sức bền không chỉ là thể lực để chống chọi với nắng gió, bụi đường, cường độ lao động cao mà còn là sự bền chí, kiên định để không bỏ cuộc giữa chừng. Chính vì thế, sức bền chính là ‘chìa khóa vàng’ giúp chúng ta đi đến cùng hành trình thực hiện ước mơ.

Thế nhưng để duy trì sức bền ấy chỉ ý chí thôi chưa đủ. Cơ thể cũng cần được tiếp thêm năng lượng để giúp đôi tay không mỏi, đôi chân không chùn bước và tinh thần luôn vững vàng. Hiểu được điều đó, suốt hơn 20 năm qua, Nước tăng lực LIPOVITAN đã đồng hành cùng hàng triệu người lao động Việt trên khắp nẻo đường mưu sinh, tiếp sức để họ đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực mỗi ngày.

Và giờ đây, hành trình đồng hành ấy tiếp tục được nối dài với nhiều ý nghĩa hơn. Mỗi lon LIPOVITAN còn mang đến cơ hội chạm tới giá trị thật qua chương trình khuyến mại đặc biệt ‘Bật Nắp Trúng Vàng - Uống Càng Nhiều, Trúng Càng Đã’.

Giữ sức bền, chạm vàng thật cùng LIPOVITAN- Ảnh 1.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất - người luôn truyền cảm hứng về sự bền bỉ và ý chí không ngừng tiến lên. Như bao người khác, anh hiểu rằng:’Sức mạnh thật sự đến từ sự bền bỉ, ý chí, kỷ luật’

(Ảnh: cắt từ iTVC LIPOVITAN)

Với công thức giàu dưỡng chất chứa Taurine và vitamin nhóm B, LIPOVITAN không những giúp nạp năng lượng nhanh chóng mà còn góp phần duy trì sự bền bỉ, yếu tố cần thiết để mỗi người vững vàng trước nhịp sống nhiều thử thách. Từ đó, LIPOVITAN muốn gửi gắm một thông điệp rõ ràng:’Vững vàng sức bền - Bùng nổ sức mạnh - Vượt mọi thử thách’.

Bật nắp LIPOVITAN - Cơ hội chạm vàng thật

Bởi hành trình mưu sinh vốn đòi hỏi sức bền và nghị lực, ‘Bật Nắp Trúng Vàng’ chính là cách LIPOVITAN tri ân tinh thần kiên trì ấy bằng những phần thưởng giá trị. Chỉ một lần bật nắp, bạn có cơ hội sở hữu 1.230 nhẫn vàng SBJ, món quà tri ân mà LIPOVITAN gửi đến những người lao động bền bỉ trên khắp cả nước.

Nhiều khách hàng đã nhận được vàng thật, bất kể họ là ai hay ở đâu, từ những công trường, những xưởng máy đến những góc phố và cánh đồng. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của chương trình ‘Bật Nắp Trúng Vàng’.

Giữ sức bền, chạm vàng thật cùng LIPOVITAN- Ảnh 2.

‘Độc cô cầu bại’ Nguyễn Trần Duy Nhất đồng hành cùng chương trình ‘Bật Nắp Trúng Vàng’ của LIPOVITAN

(Ảnh: LIPOVITAN)

Bật Nắp Trúng Vàng - Uống càng nhiều, Trúng càng đã’ của LIPOVITAN thuộc chiến dịch ‘123 LIPO - Bùng nổ sức mạnh - Vượt mọi thử thách’ dành cho người lao động Việt. Cách thức tham gia rất đơn giản:

Mua sản phẩm nước tăng lực LIPOVITAN Mật Ong 250ml phiên bản khuyến mại tại các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc.

Bật nắp lon và kiểm tra thông tin trúng thưởng in dưới khoen nắp.

Làm theo hướng dẫn để nhận ngay giải thưởng.

Chương trình khuyến mại diễn ra từ ngày 15.08.2025 đến hết ngày 15.11.2025. Thể lệ chi tiết: Cập nhật trên Fanpage, website chính thức của LIPOVITAN hoặc gọi hotline 1900 571 579.

Giữ sức bền, chạm vàng thật cùng LIPOVITAN- Ảnh 3.

1.230 nhẫn vàng LIPOVITAN trao tặng nhân dịp đại lễ 2.9 năm nay.

(Ảnh: LIPOVITAN)

Mỗi lon LIPOVITAN bật mở là thêm năng lượng bền bỉ, là thêm một cơ hội để bạn chạm vàng thật. Rất nhiều nhẫn vàng vẫn đang chờ được trao tay, đến lượt bạn bật nắp trúng vàng - 1, 2, 3 Lipo!

Là thương hiệu Nước tăng lực hàng đầu Nhật Bản từ năm 1962, LIPOVITAN đã nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận nhờ khả năng hỗ trợ hồi phục năng lượng khi cơ thể mệt mỏi, đặc biệt phù hợp với những người lao động cả về thể chất lẫn trí óc.

Đó là lý do đến nay, LIPOVITAN đã trở thành lựa chọn quen thuộc và đáng tin cậy của hàng triệu lao động trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: www.lipovitan.vn

Khám phá thêm chủ đề

LIPOVITAN Sức bền Nguyễn Trần Duy Nhất Trúng thưởng nhẫn vàng
