Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 25.8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, nhất là trong những năm gần đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn

Thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần đề ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, trong phát triển KT-XH. Tỉnh cần xác định rõ, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước; đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Quốc.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, Lạng Sơn cần tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo những định hướng lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; đặc biệt chú ý quan tâm tập trung làm tốt công tác cán bộ. Tỉnh xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển; xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh có dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Với trọng trách là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh, đồng thời cũng là "phên giậu về kinh tế", bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế của đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tỉnh thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH tỉnh, của vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần chăm lo đầy đủ, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết nội bộ trong các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt đoàn kết trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ đó lan tỏa, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Về các kiến nghị, đề xuất của Lạng Sơn, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi các ban, bộ, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ; sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với tỉnh để giải quyết cụ thể với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.