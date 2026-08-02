Giữa hàng loạt đồn đoán, Bamboo Airways bất ngờ tri ân đặc biệt tới hành khách

Hãng hàng không Bamboo Airways vừa thông báo, nhằm mang đến nhiều giá trị gia tăng cho hành khách trên hành trình khám phá thành phố biển Quy Nhơn, Bamboo Airways phối hợp cùng FLC Hotels & Resorts triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng lựa chọn đường bay Hà Nội - Quy Nhơn.

Bamboo Airways tri ân hành khách với kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn ẢNH: BB

Theo đó, từ 3.8, hành khách mua vé khứ hồi Hà Nội (HAN) - Quy Nhơn (UIH) của Bamboo Airways, áp dụng đối với các hành trình khởi hành vào thứ sáu và trở về vào chủ nhật hằng tuần, trong thời gian từ 21.8 - 31.10, sẽ được tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, bao gồm 2 đêm nghỉ miễn phí, với tổng giá trị ưu đãi lên tới 5 triệu đồng.

Được thiết kế dành riêng cho những chuyến đi cuối tuần, chương trình mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn khi kết hợp hành trình bay cùng Bamboo Airways với kỳ nghỉ tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort. Hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng không gian nghỉ dưỡng ven biển, hệ thống tiện ích đa dạng cùng những trải nghiệm đặc sắc tại một trong những điểm đến hấp dẫn của miền Trung.

Đại diện Bamboo Airways cho biết, chương trình là lời tri ân hãng gửi tới những hành khách đã luôn tin tưởng và đồng hành, đồng thời tiếp tục phát huy lợi thế kết nối giữa hàng không và hệ sinh thái nghỉ dưỡng FLC nhằm mang đến nhiều giá trị gia tăng và những trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện áp dụng sẽ được Bamboo Airways cập nhật trên website và các kênh truyền thông chính thức của hãng.

Trước đó, hoạt động khai thác của Bamboo Airways mang tới dấu hỏi lớn cho thị trường khi người dùng tìm kiếm các đường bay như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng hay TP.HCM - Đà Nẵng trên website chính thức của hãng, hệ thống không hiển thị chuyến bay khả dụng để đặt vé trong nhiều ngày của tháng 8.

Trước đó, Bamboo Airways cũng đã đăng tải thông báo về việc thay đổi lịch khai thác và gửi lời xin lỗi đến hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay điều chỉnh trong thời gian qua. Hãng cũng cho biết lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên , Bamboo Airways đang gặp một số khó khăn bất khả kháng liên quan đến đội tàu bay nên buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, có thể sẽ tập trung bay charter và 1 số đường trục, du lịch. Hãng cho biết đang hoàn thiện phương án tái cấu trúc mạng bay và sẽ sớm có thông tin chính thức tới hành khách.