Giữa làn sóng 'ngại đẻ', vẫn có những người trẻ chọn sinh nhiều con, vì sao?

Lựa chọn “đông con”

Chị Phan Mỹ Linh (35 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh Lam Tân, P.Sài Gòn, TP.HCM), cho biết kết hôn từ năm 27 tuổi và hiện có 4 người con.

Chị Linh nói về lựa chọn của bản thân: “Đó là sở thích cá nhân. Tôi thích trẻ con, thích cảm giác nhìn thấy những "bản sao" của mình lớn lên từng ngày. Với tôi, đó là trải nghiệm rất kỳ diệu mà không sự nghiệp nào thay thế được".

Gia đình nhỏ của chị Mỹ Linh ẢNH: NVCC

Giữa bối cảnh nhiều người trẻ còn do dự trước việc sinh con, câu chuyện của chị Linh có thể khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này phản ánh sự đa dạng ngày càng rõ nét trong cách người trẻ định nghĩa hạnh phúc gia đình.

Theo tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, TP.HCM), việc lựa chọn sinh nhiều con không nên được coi là đặc quyền của những người có thu thập cao trong xã hội mà là một quyết định mang tính cá nhân, là quyền sinh sản và phản ánh quan điểm sống, giá trị sống đa dạng của mỗi người.

“Hiện nay vẫn còn nhiều người trẻ đề cao vai trò của con cái trong hôn nhân, tìm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến con trưởng thành từng ngày. Bên cạnh đó, một bộ phận người trẻ lựa chọn nói không với việc nạo, phá thai. Đồng thời, trong bối cảnh văn hóa Á Đông, quan niệm “đông con nhiều cháu là thêm lộc thêm của” vẫn luôn được coi trọng”, bà Thúy phân tích.

Những người nhiều con không phủ nhận việc nuôi dạy nhiều con đi kèm với áp lực không nhỏ. Chị Linh tâm sự: “Có những lúc tôi cảm thấy quá sức. Áp lực kinh tế, thời gian, trách nhiệm… tất cả đều rất lớn". Thế nhưng, chị cũng cho biết chính những khó khăn đó lại trở thành động lực để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. “Nhìn các con lớn lên, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, chị nói.

Với những ông bố, bà mẹ có đông con cũng chia sẻ rằng gia đình đông con không phải là rào cản, mà là nguồn động lực để phát triển.

Chị Nguyễn Thị Trà My (36 tuổi, đang là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Fresh and Fit, P.Bình Trưng, TP.HCM) cho biết kết hôn từ năm 23 tuổi và hiện có 4 nhóc tì. Chị kể: “Đông con có thể vất vả, nhưng cũng là hành trình giúp mình học được sự kiên nhẫn, bao dung và trách nhiệm".

Gia đình nhỏ của chị Trà My ẢNH: NVCC

Bên cạnh những gia đình 4 con, không ít người trẻ lựa chọn sinh 3 con như là phương án dung hòa giữa mong muốn gia đình đông vui và khả năng thực tế.

Anh Lê Minh Hoàng (34 tuổi, ngụ ở đường số 4, P.Tam Bình, TP.HCM) cho biết hiện có 3 con. Với anh, đây là quyết định được vợ chồng anh cân nhắc kỹ lưỡng. “Không phải muốn là sinh ngay. Vợ chồng tôi phải tính toán về tài chính, công việc, thời gian chăm con… rất kỹ”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, dù thời gian cá nhân gần như không còn, nhưng đổi lại là cảm giác ấm áp mỗi khi về nhà. "Chỉ cần nhìn 3 con cười đùa là những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc", anh kể.

Chị Nguyễn Thu Hạnh (33 tuổi, ngụ ở đường Phạm Thế Hiển, P.Bình Đông, TP.HCM), cho biết đang kinh doanh online và là mẹ của 3 con. "Hành trình làm mẹ của 3 con khiến tôi trưởng thành hơn. Mỗi đứa một tính cách, mình phải học cách kiên nhẫn và thấu hiểu, từ đó hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực hơn”, chị nói.

Chị Hạnh thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi khi có 3 con. “Có lúc rất căng thẳng, nhất là chuyện chi tiêu. Nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng để các con không thiếu thốn tình cảm", chị chia sẻ và kể thêm: “Kinh doanh buôn bán, chăm con, lo việc nhà… nhiều lúc tôi thấy mình như không có phút nghỉ. Nhưng nhìn các con chơi với nhau, tôi lại thấy vui".

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý khi sinh nhiều con

Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy, đây là những chia sẻ mang tính thực tiễn, phản ánh đúng bối cảnh hiện nay. “Để đảm bảo trẻ được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có điều kiện tốt, mỗi gia đình sinh 2 con là vừa đủ, ai có nhu cầu sinh nhiều con và có điều kiện nuôi dạy tốt thì có thể chọn sinh thêm. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ tồn tại cha mẹ hoàn hảo. Vì vậy, người trẻ đừng lo ngại chỉ vì chưa đủ điều kiện mà chọn không sinh con. Đó không những là trách nhiệm xã hội mà còn là trải nghiệm vô cùng quý giá trong cuộc đời mỗi người, đem lại hạnh phúc cho cá nhân gia đình và xã hội", bà Thúy nói.

Còn theo chuyên gia tâm lý Huỳnh Thị Thanh Trúc, Trung tâm tư vấn tâm lý MindGarden (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), xu hướng “ngại đẻ” và xu hướng sinh nhiều con thực chất phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của xã hội.

“Mỗi người có một hệ giá trị khác nhau. Có người ưu tiên tự do cá nhân, có người đặt gia đình lên hàng đầu. Điều quan trọng là họ hiểu rõ lựa chọn của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. Hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu con, mà ở việc mỗi gia đình có thể yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành", bà Trúc nói.

Chuyên gia tâm lý Bùi Hà My, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Nguồn sáng Psychology (P.Cầu Kiệu, TP.HCM), nhấn mạnh: "Lựa chọn sinh đông con cần đi kèm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý. Nếu không sẵn sàng, việc có nhiều con có thể trở thành áp lực lớn, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí là khủng hoảng trong gia đình".

Bà My chia sẻ thêm giữa những biến động của xã hội hiện đại, câu chuyện sinh con không còn là khuôn mẫu bắt buộc, mà là lựa chọn cá nhân. Việc một số người trẻ chọn sinh nhiều con không phải là đi ngược xu hướng, mà là minh chứng cho sự đa dạng trong cách họ định nghĩa hạnh phúc. Có người chọn sống độc thân. Có người hài lòng với gia đình nhỏ. Và cũng có những người chọn một mái ấm đông con, chấp nhận cả niềm vui lẫn thử thách.