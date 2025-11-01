Giữa thời đại AI, giáo viên cần làm gì để không bị bỏ lại?

Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật chia sẻ: ''Tôi quan điểm trường học là nơi các bạn trẻ lẫn giáo viên không ngừng hoàn thiện chính mình. Và để giới trẻ không ngừng hoàn thiện thì giáo viên phải tương tự, phải làm gương. Có một triết lý sống mà tôi luôn thấy đúng là “Chúng ta không thể cho người khác cái mà mình không có cho chính mình”, ví dụ như khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, của AI thì giáo viên hiện nên tập trung trau dồi về trí tuệ cảm xúc, ngoại ngữ thay vì chỉ đọc sách, tư liệu hàn lâm''.

Thạc sĩ Phạm Công Nhật lấy ví dụ như để thực hiện mô hình ‘Lớp học đảo ngược’ thì giáo viên phải có nội lực, khả năng khơi gợi vấn đề, khuyến khích người học đặt câu hỏi và phản biện với người học. Giáo viên cần có khả năng học tập suốt đời, nhất là khi người học hiện cần có EQ và ngoại ngữ để tăng cơ hội trong thị trường lao động thời AI. Kiến thức chuyên môn trong nhà trường không chắc 5 năm sau có thể sử dụng ngoài xã hội, nên nhà trường, giáo viên thực sự nên là người giúp người học có cơ hội tư duy, cải thiện kỹ năng mềm và ngoại ngữ thay vì thuần kiến thức sách vở.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video: