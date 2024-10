Giúp bản thân đẹp, tự tin và tiết kiệm hơn nhờ cách này…

Trong buổi hội thảo "Ecochic - Mặc đẹp sống xanh" mới diễn ra tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ đã không giấu được sự ngạc nhiên và háo hức khi lần đầu trực tiếp trải nghiệm phương pháp kiểm tra màu sắc cá nhân. Nguyễn Thị Cẩm Thi (25 tuổi, ngụ ở đường Võ Văn Ngân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ về sự tiếc nuối vì đã không biết đến cách này sớm hơn.

Chọn màu sắc phù hợp không chỉ giúp làm cho khuôn mặt của bạn đẹp hơn mà còn mang lại cảm giác trẻ trung và năng động ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Nhận ra bản thân hợp với nhiều màu sắc khác

"Mình rất thích mặc đẹp nhưng chưa biết cách chọn và phối đồ sao cho phù hợp. Vì tính chất công việc, mình thường chọn những gam màu trung tính, an toàn như đen và trắng, dù không thực sự yêu thích. Sau khi trải nghiệm dịch vụ kiểm tra màu sắc cá nhân, mình nhận ra rằng bản thân cũng hợp với nhiều màu sắc khác. Điều này, không những giúp mình làm mới bản thân mà còn mang lại cảm giác tự tin hơn khi thử các phong cách thời trang mới, khiến việc lựa chọn trang phục hàng ngày trở nên thú vị hơn", Cẩm Thi chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tích cực đặt câu hỏi liên quan đến phương pháp xác định nhóm màu cá nhân ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Lần đầu biết đến phương pháp kiểm tra màu sắc cá nhân, Trần Thành Đạt (28 tuổi), ngụ ở đường Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ rằng anh khá ngạc nhiên về tác động của màu sắc trang phục đến vẻ ngoài. "Là nam giới làm việc văn phòng, mình thường không chú trọng quá nhiều đến thời trang, chỉ chọn các gam màu trung tính, an toàn như đen và xám để tạo vẻ lịch sự. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi trên khuôn mặt các bạn mẫu lúc thử nhiều màu sắc khác nhau, mình đã thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc chọn màu sắc phù hợp", anh Đạt chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ ý định nghiêm túc sẽ sắp xếp thời gian để thử kiểm tra màu sắc cá nhân cho bản thân. "Việc này không chỉ giúp mình cảm thấy tự tin hơn trong việc mặc đẹp mà còn giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí khi mua đồ. Suy cho cùng, ấn tượng bên ngoài vẫn rất quan trọng", anh Đạt cho biết.

Chuyên gia làm đẹp và sức khỏe Trần Thị Phương Thảo giải đáp thắc mắc của người trẻ tại chương trình ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Chị Trần Thị Phương Thảo, chuyên gia làm đẹp và sức khỏe, Giám đốc kiêm nhà sáng lập Be Style Be You, cho biết: "Phương pháp kiểm tra màu sắc cá nhân là một công cụ hữu ích giúp người dùng xác định những gì thực sự phù hợp với mình, không chỉ chọn màu sắc trang phục mà còn ở tóc, tông trang điểm và trang sức… Nhờ đó, họ có thể đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn, mặc đẹp mà không cần phải chi tiêu quá nhiều tiền, từ đó tự tin hơn và tiết kiệm hơn".

Chọn đúng tông màu sắc sẽ tôn lên vẻ đẹp của bạn

Cũng trong buổi thảo luận, chị Đào Trần, stylist tại Be Style Be You, đã chia sẻ rằng việc chọn màu sắc phù hợp không chỉ giúp làm nổi bật khuôn mặt mà còn mang lại cảm giác trẻ trung và năng động. Những màu sắc đúng sẽ làm sáng ở phần quầng thâm mắt, giúp các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng và hài hòa hơn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt người đối diện. Ngược lại, việc chọn màu sắc không phù hợp có thể khiến làn da trông nhợt nhạt, mệt mỏi và kém sức sống. Chọn màu sắc sai có thể làm da thô ráp và không tỏa sáng, dẫn đến cảm giác thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Vì vậy, việc nắm rõ bảng màu cá nhân không chỉ là một yếu tố thẩm mỹ, mà còn là chìa khóa giúp mỗi người tự tin thể hiện bản thân.

Stylist Đào Trần chia sẻ tại buổi hội thảo ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Các nhóm màu được phân loại theo bốn mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi nhóm màu này tương ứng với những đặc tính da và màu tóc khác nhau. "Người dùng có thể tự kiểm tra màu sắc phù hợp qua một số phương pháp đơn giản như xác định tông da bằng cách nhìn vào màu mạch máu ở cổ tay, hoặc đánh giá sức nặng thị giác. Các bạn cũng có thể thử nghiệm bằng cách thay đổi trang phục và quan sát bản thân trước gương trong điều kiện ánh sáng tốt. Nếu cần, hãy tìm đến chuyên gia để nhận được tư vấn chi tiết và chính xác hơn", stylist Đào Trần chia sẻ.

Người trẻ hào hứng khi lần đầu được trực tiếp kiểm tra màu sắc phù hợp với bản thân ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Chị Vũ Thị Thùy Liêm (36 tuổi), ngụ ở đường Võ Chí Công, TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã trải nghiệm kiểm tra màu sắc cá nhân, vui vẻ chia sẻ: "Trước đây, mình làm trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán, nên không quá chú trọng đến vẻ bề ngoài và cũng không rành về thời trang. Tuy nhiên, một năm gần đây, mình đã chuyển sang công việc tư vấn tài chính, đòi hỏi thường xuyên gặp gỡ khách hàng và đối tác. Điều này, khiến mình nhận ra rằng vẻ ngoài cũng quan trọng không kém kỹ năng chuyên môn".

Bên cạnh đó, chị Liên cho biết bản thân là mẹ của 2 con nhỏ, vì vậy việc ăn mặc đẹp mà không tốn nhiều thời gian lựa chọn là rất cần thiết. "Qua trải nghiệm này, mình không chỉ tìm ra những màu sắc nhằm tôn lên vẻ đẹp của bản thân mà còn biết màu nào cần tránh, không nên dùng. Việc mua sắm vì thế cũng trở nên nhanh gọn hơn, tiết kiệm hơn", chị Liên hào hứng cho hay.