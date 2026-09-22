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    Gmail đã có tính năng được chờ đợi suốt nhiều năm

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Gmail vừa ra mắt một tính năng mới giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng thường xuyên phải nhập mã xác thực hai yếu tố.

    Theo thông tin từ 9to5Google, thay vì phải mở từng email và chọn mã theo cách thủ công, người dùng Gmail giờ đây có thể sao chép mã chỉ với một lần chạm nhờ vào nút hiển thị trực tiếp trong hộp thư đến. Tính năng này được giới thiệu chỉ vài tuần sau khi Gmail cập nhật chức năng tìm kiếm và trò chuyện trực tiếp, điều đó cho thấy Google đang lắng nghe phản hồi từ người dùng trong quá trình triển khai tính năng mới.

    Gmail cuối cùng cũng có tính năng nhiều người chờ đợi suốt nhiều năm - Ảnh 1.

    Tính năng mới đang được Google triển khai đến người dùng Gmail trên Android lẫn iOS

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9to5GOOGLE

    Khi nhận được email chứa mã xác minh từ các dịch vụ như ngân hàng hay cửa hàng trực tuyến, một nút sẽ xuất hiện bên dưới dòng tiêu đề, tương tự như cách hiển thị bản xem trước hình ảnh hoặc tài liệu đính kèm.

    Cách hoạt động của nút này rất đơn giản: nó sẽ hiển thị nội dung như "Copy code: xxxxxx". Người dùng chỉ cần chạm vào nút, mã sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm của điện thoại, sẵn sàng để dán vào ứng dụng hoặc trang web yêu cầu.

    Google đang khiến Gmail ngày càng dễ sử dụng hơn

    Mặc dù đây không phải là một thay đổi mang tính cách mạng của Gmail, nhưng việc giảm thiểu thao tác luôn là điều tích cực, đặc biệt trong bối cảnh các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng khiến xác thực hai yếu tố (2FA) trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

    Trước đây, người dùng Gmail phải mở email, tìm mã giữa các dòng chữ, cẩn thận chọn để không sao chép thêm khoảng trắng trước khi quay lại ứng dụng để dán. Giờ đây, với tính năng mới này, quy trình trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.

    Hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn trên ứng dụng di động, cả trên Android (từ phiên bản 2026.09.07) và iOS (từ phiên bản 6.0.260907), trong khi vẫn chưa thấy nút này xuất hiện trên phiên bản máy tính. Hy vọng trong tương lai, nút sao chép mã sẽ được tích hợp trực tiếp trong thông báo Gmail trên Android nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian hơn nữa khi cần nhập mã xác thực.

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