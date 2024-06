‘Go Global’ - Cách Masan kinh doanh và thu hút nhân tài

Tạo giá trị cho mỗi cá nhân, đồng đội

Nhân sự chính là những người đóng vai trò quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp. Chính con người đã sáng tạo, phát huy và điều hành doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực gì thì nguồn nhân lực cũng là yếu tố quan trọng và cần thiết nhất, quyết định đến sự phát triển và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Masan xem nguồn nhân lực là tài sản, là ưu thế cạnh tranh lớn nhất giúp công ty thực hiện các chiến lược và tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau, Masan sẽ tạo ra những điều kiện để mang lại giá trị dài hạn và bền vững cho từng cá nhân và tổ chức. Trong năm 2023, Masan đã ra mắt Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nhân tài (Growth Center) giúp từng bước chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa các chương trình đào tạo và phát triển nội bộ. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Growth Center đã tổ chức 1.705 lớp học xuyên suốt Tập đoàn Masan và các Công ty thành viên với hơn 33.214 lượt nhân viên tham gia đào tạo, tỷ lệ hài lòng đạt 4,65/5 điểm (93%). Năm 2024, Trung tâm Đào tạo & Phát triển Nhân tài của Masan tiếp tục tổ chức hàng ngàn lớp học nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cấp năng lực về kỹ thuật số, trau dồi tư duy phản biện, hợp tác với đồng nghiệp, nâng cao trí tuệ cảm xúc, kỹ năng lãnh đạo và năng lực quản lý đội nhóm cho nhân viên và các cán bộ chủ chốt… tạo ra môi trường học tập liên tục tại Tập đoàn này.

Song song với hoạt động đào tạo, để khuyến khích nhân viên đạt chất lượng công việc cao nhất, mang lại hiệu quả lâu dài cho tổ chức, Masan áp dụng chế độ lương thưởng cạnh tranh, đảm bảo theo thông lệ phù hợp nhất trên thị trường. Đặc biệt, chính sách cá nhân hóa tưởng thưởng được áp dụng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc và tiềm năng phát triển tại Masan. Chương trình ESOP nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có đóng góp nổi bật được cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của tập đoàn thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần với giá ưu đãi. Mới đây, HĐQT Tập đoàn Masan (Mã MSN - HoSE) công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch phát hành hơn 7,5 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Đối tượng áp dụng là nhân viên công ty, các công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chung của cả hệ thống, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn đồng thời các cá nhân này cam kết gắn bó lâu dài với Masan và các công ty thành viên. Động thái của Tập đoàn Masan (MSN) nằm trong nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung ESG trong đó lấy yếu tố "nhân viên và khách hàng" là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm.

Các hoạt động văn hóa đoàn thể được tổ chức thường xuyên, bài bản, tâm huyết tại Masan Group cũng như các công ty thành viên cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

Thương hiệu uy tín

Trong kỳ báo cáo tài chính gần nhất, Masan cũng chia sẻ về chiến lược "Go Global", nâng tệp khách hàng mục tiêu lên 8 tỉ người tiêu dùng toàn cầu. Những nhân sự với năng lực chuyên môn trong công tác đổi mới sáng tạo sản phẩm cùng sự am hiểu về các thị trường quốc tế sẽ là một trong những điều kiện tối quan trọng để giúp doanh nghiệp này triển khai chiến lược "Go Global" một cách hiệu quả.

"Các doanh nghiệp Việt nếu muốn thu hút những ứng viên toàn cầu thì phải biết cách tự tiếp thị bản thân, nâng cao vị thế của mình trên thị trường quốc tế.", chị Nguyễn Tâm Thanh, Trưởng Bộ phận Nguồn Nhân Lực tại Masan Group chia sẻ tại sự kiện Overseas Vietnamese Summit - HOMECOMING khi bàn về những yếu tố then chốt trong công tác tuyển dụng nhân sự quốc tế.

Với những thành tựu nổi bật trong nhiều năm qua của Masan, doanh nghiệp này sở hữu lợi thế rõ rệt, thu hút nhân tài giúp rộng mở hành trình chinh phục trái tim người tiêu dùng toàn cầu.

Cụ thể, từ năm 2009 đến 2020, Masan đã thu hút đầu tư hơn 2,4 tỉ USD từ các tổ chức hàng đầu thế giới. Trong danh sách rót tiền vào Masan, có thể kể đến các ông lớn như SK, KKR, MITSUBISHI, TPG, SINGHA. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong 3 năm trở lại đây, Masan tiếp tục "hút" đến 2.8 tỉ USD với sự tham gia mới của quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế là Bain Capital.

Thương hiệu Masan từ lâu đã nổi tiếng trên thị trường quốc tế, mang về tổng số tiền góp vốn đầu tư đến 5,2 tỉ USD.

Bên cạnh đó, việc liên tục được vinh danh hàng loạt giải thưởng nhân sự bởi những tổ chức uy tín trong và ngoài nước cũng là chất xúc tác giúp Masan thu hút nhân tài. Cụ thể, tại lễ trao giải HR Asia Awards vừa qua, Masan Group được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" và chiến thắng hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp có môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập". Một chứng nhận về hoạt động nhân sự uy tín quốc tế cũng vinh danh Masan Consumer (Công ty thành viên Masan Group) trong đợt review vừa qua. Theo đó, Tổ chức toàn cầu về đánh giá và công nhận văn hóa nơi làm việc của doanh nghiệp Great Place to Work đã cấp chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" cho Masan Consumer.

Trong nhiều năm qua, hàng trăm, ngàn tài năng đến từ Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn Masan làm "bến đỗ" uy tín cho con đường sự nghiệp của mình. Dưới mái nhà chung Masan, tất cả đều chia sẻ chung một sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng, kiến tạo giá trị cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Trong tương lai, đội ngũ này sẽ góp phần mang tinh hoa ẩm thực Việt Nam quảng bá đến 8 tỉ người dân trên toàn thế giới.