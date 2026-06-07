Gỡ nút thắt nông dân sản xuất giỏi, nông sản 'tắc đầu ra'

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ nông sản để giải quyết tình trạng "được mùa mà mất giá" là quan tâm chung của nhiều đại biểu khi phát biểu đóng góp và chương trình công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới, tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, khai mạc sáng 7.6, tại Hà Nội.

PGS-TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại đại hội ẢNH: PHẠM HƯNG

Củng cố liên kết "5 nhà"

PGS-TS Vũ Ngọc Huyên, Phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng giải pháp nền tảng cho câu chuyện tiêu thụ nông sản phải bắt đầu bằng một cơ chế liên kết đồng bộ. Trong nhiệm kỳ tới, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực xây dựng, củng cố mô hình liên kết "5 nhà": Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Người nông dân - Ngân hàng.

Mô hình này lấy doanh nghiệp làm đầu tàu dẫn dắt thị trường, ngân hàng khơi thông dòng vốn và Nhà nước kiến tạo chính sách. T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nên xây dựng mô hình thí điểm bài bản tại các địa phương, từ đó đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Cũng theo PGS-TS Vũ Ngọc Huyên, để nông sản bắt nhịp được với tiêu chuẩn thị trường hiện đại thì nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, đồng thời hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp nông nghiệp tại địa phương nhằm định hướng cho người sản xuất về nhu cầu của thị trường, liên kết bao tiêu sản phẩm.

"Chúng ta phải quyết tâm nhân rộng được mô hình người nông dân sản xuất giỏi nhưng phải theo tư duy doanh nghiệp. Từ các hộ gia đình làm kinh tế giỏi, tiến tới hỗ trợ họ tự xây dựng được các doanh nghiệp của chính mình", PGS-TS Vũ Ngọc Huyên nói.

Xây dựng hệ sinh thái số giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lộc, TP.Hải Phòng dành phần lớn thời gian phát biểu để kiến nghị công tác Hội phải hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Khi hiện nay, nhiều nông dân sản xuất tốt nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, thiếu thông tin thị trường, giá cả và nhu cầu của người tiêu dùng. Không ít hợp tác xã, tổ hợp tác còn lúng túng trong xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trên môi trường số.

Tại đại hội, ông Trung đề xuất T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về hội viên, nông dân, sản phẩm chủ lực, vùng sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết trên phạm vi toàn quốc; thành lập sàn giao dịch nông sản số riêng của nông dân, kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, siêu thị, doanh nghiệp xuất khẩu và người tiêu dùng.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX ẢNH: PHẠM HƯNG

T.Ư Hội Nông dân thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trong hệ thống Hội Nông dân các cấp, hỗ trợ hội viên ứng dụng công cụ AI, thương mại điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

Bên cạnh đó, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương giao T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hoặc phối hợp xây dựng mạng lưới kết nối tiêu thụ nông sản quốc gia; thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, dự báo cung - cầu và cảnh báo rủi ro cho nông dân.

"Nếu thực hiện tốt giải pháp nêu trên, công tác Hội sẽ tạo bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi giá trị; từ nông dân truyền thống sang nông dân số; góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng lớp nông dân chuyên nghiệp, văn minh", ông Trung nói.