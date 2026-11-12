Gỡ vướng cấp sổ hồng cho căn hộ condotel

Căn hộ condotel bắt đầu được gỡ vướng cấp sổ hồng

Tại dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (dự án căn hộ condotel) Ala Carte phường Vũng Tàu, TP.HCM do Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, gồm 100 căn hộ nghỉ dưỡng và 71 phòng khách sạn. Dự án khởi công hồi giữa năm 2017 và đã hoàn thành cất nóc từ 2019, sau đó đã bàn giao nhà cho khách hàng.

Tuy nhiên, do các quy định của pháp luật nên dự án chưa thể làm sổ hồng và bàn giao cho người mua nhà dù dự án đã đưa vào sử dụng và bàn giao nhà cho khách hàng từ lâu.

Tại dự án này, sau sau khi nghe ý kiến các thành viên Tổ công tác, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư rà soát hồ sơ để phòng kinh tế đất xem xét có hay không phát sinh nghĩa vụ tài chính. Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ nguồn gốc đất trong quá trình cổ phần hóa.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, các quy định của pháp luật đã gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án căn hộ condotel. Tuy nhiên, trước khi cấp sổ cho khách hàng ông đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Thuế TP.HCM… làm rõ về những nội dung liên quan đến loại hình bất động sản mới về nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có), loại hình sử dụng đất, làm rõ hiện trạng các công trình đã xây dựng trong dự án...

Ông Nguyễn Toàn Thắng họp với các chủ đầu tư để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài dự án trên, Tổ công tác cũng đã họp và gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hàng loạt các dự án khác như dự án căn hộ du lịch tại cao ốc Thủy Tiên ở phường Vũng Tàu do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khu đất gần 3.500m2 xây 18 tầng, với 194 căn hộ du lịch.

Một dự án khác là cao ốc Vietpearl Unit Hotel cũng ở phường Vũng Tàu do Công ty cổ phần Tập đoàn Vinpearl làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2.571m2, cao 16 tầng gồm 271 căn hộ và 13 phòng khách sạn.

Hay các dự án khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami... Tổ công tác 1645 cũng đã họp tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo thông tin từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, từ năm 2022 đến tháng 6.2026, thị trường phát triển thêm 35.538 condotel, gồm 24.767 căn hộ du lịch và 10.771 biệt thự, nhà phố du lịch.

Tính cả số lượng được phát triển trước đó, cả nước hiện có khoảng 146.438 sản phẩm condotel. Các dự án tập trung tại nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch như Bình Thuận, Phú Quốc, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Quảng Ninh...

Riêng tại TP.HCM, toàn thành phố có khoảng hơn 10.000 căn thuộc các loại hình bất động sản mới (chủ yếu là officetel và shophouse) từng gặp vướng mắc về việc xác định nghĩa vụ tài chính và cấp sổ hồng.

Nghị quyết số 29 của Quốc hội có hiệu lực từ 1.5 đã có cơ chế cấp sổ hồng cho các dự án "đất ở không hình thành đơn vị ở" như căn hộ condotel, căn hộ officetel (căn hộ văn phòng) tại các dự án bất động sản tồn đọng.

Cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại

Ngoài các dự án condotel, Tổ công tác cũng đã họp và gỡ vướng cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại như dự án Trung tâm Thương mại - dịch vụ và chung cư Vinaland Tower tại phường Tân Mỹ (TP.HCM) do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 23 tầng, với 295 căn hộ. Dự án đã được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phê duyệt đánh giá môi trường…

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản gửi tổ công tác cam kết thực hiện thủ tục để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh sổ hồng sau khi thực hiện Quyết định số 45 về thi hành án, cam kết hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội để tổ công tác có cơ sở cấp sổ hồng cho khách hàng.

Sau khi hoàn thành các cam kết, Tổ công tác 1645 sẽ xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án Vinaland Tower ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một dự án khác là tháp S1 thuộc khu nhà ở phường Tân Mỹ, TP.HCM do Công ty TNHH Vietnam Dynamic Innovation làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 248 căn hộ, 264 khu văn phòng đa năng, 17 khu dịch vụ thương mại. Nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 529 căn tại dự án.

Dự án đã được nghiệm thu hoàn thành công trình, được nghiệm thu về đánh giá tác động môi trường, PCCC, hoàn thành nghĩa vụ tài chính…

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, giám đốc Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng theo yêu cầu chủ đầu tư.