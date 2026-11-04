Một dự án 'khủng' được gỡ vướng cấp sổ hồng

Theo báo cáo từ Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, dự án Green Skyline (trước đây là Khu siêu thị và dân cư Đông Hòa) đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 644 ngày 8.3.2001 và thay đổi chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình).

Chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao đất vào tháng 4.2001 và được UBND tỉnh Bình Dương cũ cho phép điều chỉnh diện tích giao đất tại các quyết định vào năm 2010, năm 2013, với tổng diện tích gần 40ha.

Sau đó, chủ đầu tư đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (Big C), với diện tích 15,4ha đất cơ sở sản xuất, kinh doanh để thực hiện dự án trung tâm thương mại và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 10ha. Diện tích còn lại của công ty hơn 28ha.

Dự án Green Skyline được Tổ công tác 1645 họp gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: T.B.S

Đến năm 2020, dự án được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với quy mô diện tích hơn 41ha. Đến năm 2025, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với dự án và được Sở Nông nghiệp - Môi trường thừa ủy quyền UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ cho dự án.

Liên quan đến dự án này, tháng 7.2026, Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình có nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng tự xây dựng nhà ở tại dự án nêu trên. Sau đó Tổ công tác 1645 đã họp và thống nhất cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 1.016/1.356 lô đất và cấp sổ hồng cho 10/340 lô còn lại cho khách hàng tự xây dựng nhà ở. Đến nay, chủ đầu tư tiếp tục đề nghị cấp sổ hồng cho gần 1.300 căn hộ.

Sau khi nghe các thành viên trong tổ công tác báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hạ tầng của dự án cũng đã hoàn thành, được nghiệm thu. Đây là dự án lớn, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân. Chính vì vậy, ông đồng ý cấp sổ hồng cho khách hàng mua nhà tại dự án.

Hàng trăm ngàn căn hộ đã được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: T.B.S

Ngoài dự án trên, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đồng ý giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án Sycamore thuộc Khu đô thị mới - Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương, TP.HCM. Quy mô dự án gồm 774 căn hộ chung cư và 94 căn nhà ở thấp tầng.

Dự án này trước đây của Tổng công ty Becamex, sau đó được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị mới (tại các Lô B8, B9, B10, B12, B13, B14, B15 quy mô 18,9ha) nêu trên cho Công ty TNHH Sycamore vào năm 2023.