Góc Blouse: Bác sĩ nội trú chỉ mới là bước khởi đầu

Là một người từng trải qua quãng thời gian theo học bác sĩ nội trú, tôi hiểu cảm xúc đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn nhắn nhủ với các đồng nghiệp trẻ rằng: nội trú - dù rất đáng tự hào - nhưng mới là bước khởi đầu trên hành trình dài làm nghề.

Ở Việt Nam, hành trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa không chỉ có một lối đi. Ngoài hệ nội trú, chúng ta còn có các chương trình chuyên khoa, cao học. Mỗi hệ đều có giá trị riêng, góp phần hình thành nên một đội ngũ thầy thuốc đa dạng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở nhiều tầng bậc khác nhau.

Nội trú được coi là môi trường rèn luyện khắc nghiệt, bởi trong 3 năm đào tạo, bác sĩ trẻ vừa học tập vừa trực tiếp tham gia vào guồng máy lâm sàng, trực đêm, mổ xẻ, cấp cứu. Cường độ ấy giúp nhiều người trưởng thành vượt bậc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nội trú là "cao quý" hơn so với các con đường khác. Giỏi hay không, thành công hay không, nằm ở chính bản thân mỗi người, ở sự học hỏi không ngừng trong suốt cả đời hành nghề.

Tôi vẫn nhớ những năm tháng nội trú: những đêm trực dài, những ca bệnh khó, những lần vừa hồi hộp vừa hãnh diện khi được đứng trong phòng mổ cùng các bác sĩ lớn. Quãng thời gian ấy giúp tôi tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, rèn luyện khả năng quan sát, xử trí, và cả sự kiên nhẫn trước áp lực. Nó thực sự là nền tảng để tôi tự tin hơn khi bước ra hành nghề độc lập.

Nhưng đến hôm nay, nhìn lại, tôi thấy rõ một điều: nội trú chỉ giúp ta đi nhanh hơn vài bước đầu, còn con đường phía trước mới là nơi thử thách bản lĩnh thật sự. Nhiều kiến thức từng học đã thay đổi, nhiều kỹ thuật đã bị thay thế. Nếu không tiếp tục cập nhật, không chịu khó đọc, học và thực hành, thì chỉ vài năm sau, hào quang nội trú sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Trong y khoa quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ, Pháp, Nhật hay nhiều nước châu Âu, residency (nội trú) là bước bắt buộc để một bác sĩ được hành nghề chuyên khoa. Nói cách khác, nó không phải là "vinh dự đặc biệt", mà là một phần tất yếu của hệ thống đào tạo.

Là một cựu bác sĩ nội trú, tôi muốn nói với các em vừa bước vào chặng đường mới: hãy tự hào về danh hiệu này, nhưng cũng hãy giữ sự khiêm nhường. Đừng so sánh mình với đồng nghiệp ở các hệ đào tạo khác, bởi mọi con đường đều có giá trị. Quan trọng hơn, đừng bao giờ để mình dừng lại. Mỗi ca bệnh, mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo... đều là cơ hội để các em tiến xa hơn.