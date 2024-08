Góc khuất của huyền thoại điện ảnh Alain Delon

Sau khi huyền thoại màn ảnh Pháp Alain Delon qua đời ở tuổi 88 vào ngày 18.8, người hâm mộ chia sẻ niềm tiếc thương cũng như nhắc nhớ những màn trình diễn để đời của ông với các đạo diễn như Jean-Luc Godard, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville...

Alain Delon có sự nghiệp điện ảnh kéo dài gần 70 năm, từng giành giải Cành cọ vàng và được trao tặng Bắc đẩu Bội tinh của Pháp VARIETY

Trong một thông điệp đăng trên X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Delon khiến thế giới mơ ước. Ông cho mượn khuôn mặt khó quên của mình để đảo lộn cuộc sống của chúng ta. U sầu, nổi tiếng, bí ẩn, ông ấy không chỉ là một ngôi sao mà còn là tượng đài của nước Pháp".

Brigitte Bardot, một ngôi sao cùng thời, cũng nổi tiếng vào những năm 1960 và rất thân thiết với Alain Delon, đã đăng một lá thư viết tay nói rằng cái chết của ông "tạo ra một khoảng trống sâu thẳm mà không điều gì và không ai có thể lấp đầy được".

Nhà sử học điện ảnh kiêm phê bình phim Mỹ Roger Ebert gọi Alain Delon là "chàng trai đẹp mạnh mẽ của nền điện ảnh Pháp, một diễn viên đẹp trai đến mức phải dùng chiến lược tốt nhất để đối phó với ngoại hình của mình là tỏ ra lạnh lùng".

Alain Delon trong phim Red Sun (1971) do Terence Young đạo diễn VARIETY

Sinh ra tại Sceaux, một vùng ngoại ô phía nam Paris, Delon có tuổi thơ đầy biến động khi cha mẹ ly hôn và ông thường xuyên bị đuổi học trước khi vào phục vụ trong hải quân Pháp và sau đó làm nhiều công việc lặt vặt ở Paris.

Sau thời thơ ấu khó khăn và phục vụ trong chiến tranh Đông Dương, Delon được phát hiện tại Liên hoan phim Cannes năm 1957, mặc dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất.

Ông được nữ diễn viên Michèle Cordoue - người đã thuyết phục chồng mình, đạo diễn Yves Allégret, giao cho một vai nhỏ trong bộ phim Send a Woman When the Devil Fails (1957).

Nam diễn viên thẳng thắn nói về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp của ông: "Nếu tôi không gặp những người phụ nữ từng gặp, tôi đã chết từ lâu rồi. Chính những người phụ nữ đó – tôi không biết tại sao – đã yêu tôi, đưa tôi vào nghề này, muốn tôi làm nghề này và từng đấu tranh để tôi làm nghề này".

Mối tình giữa Alain Delon và Romy Schneider tốn hao giấy mực của báo giới FEMINA

Alain Delon tiếp tục thành công với vai trò là nam diễn viên chính trong các bộ phim như Three Murderesses, Purple Noon, Rocco and His Brothers, The Leopard, The Girl on a Motorcycle, Scorpio, Zorro...

Những tranh cãi quanh sự nghiệp lẫy lừng

Alain Delon được nhớ đến như một biểu tượng của điện ảnh Pháp và châu Âu, từng làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng. Nhưng ông bị chỉ trích vì quan điểm chính trị gây tranh cãi và thái độ đối với phụ nữ. Những người theo chủ nghĩa nữ quyền đã kinh hoàng khi ông được trao giải Cành cọ vàng danh dự vào cuối đời.

Ông cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nói tiếng Anh, bao gồm phim The Yellow Rolls-Royce (1964), phim Viễn Tây Texas Across the River (1966) và Red Sun (1971), nhưng ông không thể lặp lại thành công đã đạt được ở điện ảnh châu Âu.



Delon đã giành giải César, giải thưởng tương đương với giải Oscar của Pháp hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1985 cho vai diễn một người nghiện rượu trong bộ phim Our Story của đạo diễn Bertrand Blier. Ông cũng được đề cử giải Quả cầu vàng cho vai diễn Tancredi đầy nhiệt huyết và nghèo khó trong bộ phim The Leopard.

Alain Delon nhận Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019 CNN

Năm 1990, ông đóng vai người đi nhờ xe trong bộ phim chính kịch The New Wave của đạo diễn Jean-Luc Godard. Sự nghiệp của ông mờ nhạt dần vào những năm cuối đời. Ông xuất hiện trở lại trên phim truyền hình, vào vai thám tử kỳ cựu trong hai loạt phim Fabio Montale (2002) và Frank Riva (2003-2004).

Năm 2005, Delon nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp vì những đóng góp của ông cho nền điện ảnh thế giới.

Lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Delon là khi ông nhận giải Cành cọ vàng vinh danh sự nghiệp tại Liên hoan phim Cannes năm 2019. Các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ đã chỉ trích động thái này, trích dẫn những tuyên bố trước đây của nam diễn viên (trong đó ông thừa nhận đã tát phụ nữ). Một bản kiến nghị yêu cầu không vinh danh ông đã thu thập được hơn 25.000 chữ ký.

Khi sức khỏe của Delon suy yếu, các con ông đã vướng vào một cuộc tranh chấp công khai về sức khỏe và việc chăm sóc cha mình.

Trong bộ phim kinh dị ra rạp năm 1969 La Piscine, Alain Delon đóng cặp với người tình ngoài đời thực Romy Schneider DEADLINE

Chuyện tình cảm của Alain Delon là chủ đề được giới truyền thông Pháp đặc biệt quan tâm. Ông có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Đức Romy Schneider từ năm 1959 đến 1964. Sau khi chia tay ông vẫn giữ mối liên hệ với bà rất lâu sau đó.



Tại lễ trao giải César năm 2008, Delon đã lên sân khấu để thay mặt bà nhận giải thưởng đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của bà và yêu cầu khán giả đứng dậy để vinh danh Romy Schneider (qua đời vì dùng hỗn hợp thuốc giảm đau và rượu vào năm 1982).

Alain Delon sau đó kết hôn với Nathalie Barthélemy vào năm 1964 và ly hôn năm 1969, cặp đôi có một con trai tên là Anthony.

Ông có mối quan hệ kéo dài 15 năm với nữ diễn viên Pháp Mireille Darc rồi gắn bó với diễn viên, người mẫu Hà Lan Rosalie van Breemen và chia tay năm 2002.

Alain Delon có 3 người con khác: Christian Boulogne với ca sĩ kiêm diễn viên Nico, Anouchka Delon và Alain-Fabien Delon với Rosalie van Breemen.