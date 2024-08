Huyền thoại điện ảnh Pháp Alain Delon qua đời

Alain Delon qua đời ở tuổi 88 AFP

Alain Delon trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, trong vòng tay của những người thân yêu, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình của ngôi sao quá cố tiết lộ thông tin với truyền thông Pháp qua một tuyên bố: "Alain Fabien, Anouchka, Anthony, cũng như chú chó Loubo, vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha mình. Ông đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Douchy, được ba người con và người thân vây quanh".



Chi tiết về sự ra đi của ngôi sao kỳ cựu chưa được hé lộ thêm. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của nam diễn viên Pháp đã giảm sút trong nhiều năm qua, đặc biệt là kể từ lần đột quỵ vào năm 2019. Ông không xuất hiện công khai, lui về dưỡng bệnh, hiếm khi rời khỏi điền trang của mình ở Douchy, vùng Val de Loire (Pháp).

Alain Delon nhận giải Cành cọ vàng danh dự bên cạnh con gái Anouchka Delon hồi tháng 5.2019 AFP

Lần cuối cùng Alain Delon xuất hiện công khai trước công chúng là khi ông nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào tháng 5.2019. Những năm cuối đời, sao phim Purple Noon là trung tâm của một cuộc đấu đá trong gia đình liên quan đến quyền chăm sóc ông. Sự việc này đã trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông Pháp. Tháng 4.2024, một thẩm phán đã đưa ngôi sao màn bạc này vào diện "tăng cường giám sát", nghĩa là ông không còn toàn quyền quản lý tài sản của mình nữa. Ông được pháp luật bảo vệ trước những lo ngại về sức khỏe và phúc lợi.

Alain Delon là ngôi sao tài hoa của màn ảnh nước Pháp SUNSET BOULEVARD

Alain Delon (8.11.1935 - 18.8.2024) là ngôi sao màn bạc tài hoa nhưng cũng lắm tai tiếng của điện ảnh Pháp. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối những năm 1957, Delon nổi lên như một trong những diễn viên hàng đầu châu Âu của thập niên 1960, 1970, 1980. Nghệ sĩ này được xem là huyền thoại màn ảnh Pháp khi sở hữu nhiều vai diễn trong tác phẩm kinh điển: Women Are Weak (Phụ nữ là phái yếu), Purple Noon (Trưa tím), Rocco and His Brothers, L'Eclisse, Le Samouraï, The Girl on a Motorcycle, Le Cercle Rouge, Notre histoire…

Suốt sự nghiệp của mình, Delon đã được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Notre histoire (1984), giải Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) lần thứ 45 (1995), giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019…

Alain Delon đã xuất hiện trong hàng trăm bộ phim, trong đó chủ yếu là phim điện ảnh REX/SNAP STILLS

Phong cách, ngoại hình và những vai diễn của Alain Delon biến tài tử hào hoa này trở thành biểu tượng quốc tế. Thậm chí, ông được gọi là "Frank Sinatra của Pháp" vì vẻ ngoài điển trai, phong độ song nam nghệ sĩ không thích sự ví von này. Trong khi đó, Reuters đánh giá Alain Delon là diễn viên "đã làm tan chảy trái tim của hàng triệu người hâm mộ phim ảnh dù vào vai một kẻ giết người, côn đồ hay sát thủ trong thời kỳ hoàng kim".

Đằng sau màn bạc, Alain Delon có đời tư phức tạp. Ông từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ người mẫu - diễn viên Nathalie Barthélémy (từ 1964 đến 1969), có nhiều người tình và được cho là có ít nhất 3 người con (nam diễn viên Anthony Delon, nữ diễn viên Anouchka Delon và người mẫu - diễn viên Alain-Fabien Delon).

Tài tử huyền thoại trong phim Le Samouraï (1967) CINETEXT

Danh tiếng của Alain Delon cũng bị hoen ố bởi đời tư nhiều tai tiếng. Ông từng gia nhập quân đội, bị bỏ tù, đuổi khỏi quân ngũ vì vô kỷ luật. Tài tử đa tình của điện ảnh Pháp cũng nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, bị phanh phui chuyện ngoại tình, đánh đập vợ con… Những mối quan hệ tình ái của ngôi sao này cũng từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Cùng với đó, ông cũng công khai thừa nhận có những mối quan hệ thân thiết với các nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm. Alain Delon còn từng gây tranh cãi, bị chỉ trích khi từng bày tỏ rằng bản thân hối tiếc về việc bãi bỏ án tử hình và có phát biểu khinh miệt hôn nhân đồng giới (giờ đã được hợp pháp hóa tại Pháp vào năm 2013).