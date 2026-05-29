Góc khuất thời trẻ của Céline Dion lần đầu được dựng thành phim

Tờ Deadline đưa tin, một bộ phim truyền hình chính kịch dài tập kể về những năm tháng đầu đời của nữ ca sĩ Céline Dion hiện đang được thực hiện. Dự án dự kiến sẽ mang tên tạm thời là Growing up Dion.

Trang tin này cũng cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình của giọng ca My heart will go on chính thức lên tiếng ủng hộ một bộ phim chuyển thể chính kịch về tuổi thơ của cô. Anh trai của Céline, ông Jacques Dion, sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Nội dung tác phẩm được xây dựng dựa trên cuốn sách Dion, a family saga (tạm dịch: Nhà Dion, giai thoại một gia đình) do Jimmy Dion cháu trai của nữ ca sĩ chấp bút. Zoë Green sẽ giữ vai trò tổng biên kịch kiêm điều hành sản xuất cho dự án.

Tuổi thơ và bệ phóng gia đình của Céline Dion sắp được hé lộ trên màn ảnh Ảnh: REUTERS

Bộ phim sẽ tái hiện lại tuổi thơ của Céline Dion tại Quebec (Canada) và những năm tháng hình thành nên tài năng của cô trong một gia đình bình dị nhưng luôn ngập tràn tiếng nhạc. Tác phẩm sẽ khắc họa mối liên kết thiêng liêng giữa cô và người mẹ (bà Thérèse), cũng như tình cảm gắn bó giữa 14 anh chị em.

Theo E! Online, dự án này do công ty Diamant Rouge Entertainment tại Los Angeles (Mỹ) chịu trách nhiệm sản xuất và hiện đang được giới thiệu tới các bên mua bản quyền quốc tế. Thông tin về dàn diễn viên bao gồm cả người sẽ thủ vai Céline Dion thời trẻ vẫn chưa được tiết lộ.

Với gần 260 triệu album được bán ra trên toàn thế giới, Céline Dion là một trong những nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng của âm nhạc toàn cầu với hàng loạt bản hit như The power of love, It’s all coming back to me now, Because you loved me.

Sau khoảng thời gian vắng bóng trên các sân khấu thương mại, kể từ khi cô công khai chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (stiff person syndrome) vào cuối năm 2022, Céline Dion sẽ tái xuất sân khấu bằng một chuỗi đêm nhạc tại Paris (Pháp) vào mùa thu năm nay.