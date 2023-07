Góc nhìn mới về chiến tranh qua Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín

Bán 100 bản đặc biệt được 126 triệu đồng làm việc thiện

Nhà văn Nguyễn Một (Hội viên Hội Nhà văn VN) quê gốc Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là tác giả của gần 20 tựa sách với các thể loại: truyện ngắn, truyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Đặc biệt, truyện ngắn Trước mặt là dòng sông được đạo diễn Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết Đất trời vần vũ được giải C cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn VN 2010, được dịch và đưa vào thư viện quốc hội Mỹ dưới nhan đề Heaven and Earth in Tumult.

Công ty sách Liên Việt in 100 bản đặc biệt Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín bìa cứng đóng hộp, với 16 phụ bản tranh của họa sĩ Trần Thắng (bán giá 1,2 triệu đồng). Toàn bộ số tiền thu được nhà văn Nguyễn Một và Liên Việt ủng hộ cho trẻ em mái ấm GIUSE (Gia Lai).

Chỉ sau 8 tiếng ra thông báo, các bản đặc biệt đã được bán hết , với số tiền 126 triệu đồng, trong đó 2 bạn đã chuyển trực tiếp đến mái ấm 20 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được nhà văn Nguyễn Một và Công ty sách Liên Việt dùng để mua lương thực và áo quần mới gửi tặng các bạn nhỏ.