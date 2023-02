Theo TechSpot, Elden Ring đang là một trong những trò chơi hay nhất và được đánh giá cao trong thời gian qua, đó cũng là lý do tại sao tựa game của FromSoftware thường chiếm ưu thế trong các cuộc đua về giải thưởng.

Nhưng tiền lệ này dường như sẽ thay đổi tại lễ trao giải DICE sắp tới, nơi God of War Ragnarök hiện đang mạnh mẽ dẫn đầu với 12 đề cử, gần gấp đôi so với 7 hạng mục của Elden Ring.

God of War Ragnarök dẫn đầu đề cử tại DICE Awards

Lễ trao giải DICE (Design Innovate Communicate Entertain) Awards lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Resorts World ở Las Vegas (Mỹ) vào ngày 23.2 sắp tới. Hiện tại những ứng cử viên sáng giá nhất được lựa chọn bởi các chuyên gia và nhà phát triển trong ngành gồm có God of War Ragnarök (12 hạng mục), tiếp theo là Horizon Forbidden West (8 hạng mục) và Elden Ring (8 hạng mục).



Phiên bản khởi động lại của God of War năm 2018 đã giành được giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải DICE Awards của năm 2019 và sẽ không ngạc nhiên nếu phần tiếp theo của nó giành được giải thưởng GOTY (Game of The Year) của năm 2023.

Ngoài ra, cũng có các tựa game khác đang cạnh tranh mạnh mẽ với 3 trò chơi dẫn đầu là Stray và Vampire Survivors. Trong đó, Vampire Survivors là một trong một số nhiều trò chơi được đề cử ở 4 hạng mục; bên cạnh đó Call of Duty: Modern Warfare II, Tunic và Immortality cũng có được 4 đề cử.

Tại sự kiện The Game Awards được tổ chức vào tháng trước, Elden Ring đã giành được 4 giải thưởng, trong đó có giải Game of the Year, trong khi God of War giành được 7 giải thưởng khác.