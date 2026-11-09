Godzilla ‘thống trị’ rạp Việt, phim 18+ có Lan Ngọc, Kỳ Duyên vượt mốc 100 tỉ

'Godzilla Minus Zero' hút khách tại phòng vé Việt Nam lẫn quốc tế

Một cảnh trong Godzilla Minus Zero. Phim đang được săn đón ở phòng vé Việt lẫn thị trường quốc tế ẢNH: GKIDS via AP

Phòng vé Việt tuần qua có nhiều sự thay đổi khi chứng kiến loạt phim nội địa lẫn quốc tế cùng ra mắt, cạnh tranh trực tiếp ở rạp chiếu. Theo số liệu được đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam đăng tải, Godzilla Minus Zero dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu với gần 17,8 tỉ đồng thu về trong ba ngày cuối tuần qua, chiếm hơn 32% tổng doanh thu. Thành tích này đánh dấu lần hiếm hoi một tác phẩm live-action Nhật Bản thống trị rạp Việt.

Không chỉ dẫn đầu phòng vé Việt, Godzilla Minus Zero còn là tựa phim đang được săn đón nồng nhiệt ở thị trường quốc tế. Theo Variety, "bom tấn" quái vật của đạo diễn Takashi Yamazaki còn leo lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ với hơn 31,6 triệu USD vào cuối tuần qua. Con số này giúp tác phẩm trở thành phim hành động nước ngoài có mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ, sau thành tích 17,8 triệu USD mà bộ phim võ thuật Hero (2002, Trung Quốc) từng đạt được.

Ngoài ra, phim đã thu về khoảng 17 triệu USD tại quê nhà Nhật Bản và 14,4 triệu USD từ các thị trường khác, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mốc 63 triệu USD chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp. Phần tiếp theo của Godzilla cũng nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả với 90% trên Rotten Tomatoes và đạt điểm A trên CinemaScore.

Chị chị em em 3 và loạt phim gây chú ý

Dù vướng tranh cãi, Chị chị em em 3 vượt mốc 100 tỉ đồng sau khoảng 1 tuần công chiếu ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, Chị chị em em 3 đã giảm nhiệt đáng kể khi bước sang tuần thứ 2 công chiếu. Tác phẩm do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch xếp thứ 2 trong bảng doanh thu phòng vé cuối tuần qua với hơn 14,3 tỉ đồng. Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến cảnh nóng, diễn xuất, nội dung phim, tác phẩm được dán nhãn 18+, có Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn… đóng chính vừa cán mốc 100 tỉ đồng vào cuối tuần qua.

Tính đến trưa 9.11, Chị chị em em 3 đang có mức doanh thu hơn 105 tỉ đồng. Box Office Vietnam dự đoán tác phẩm khả năng cao sẽ vượt qua con số 117 tỉ đồng của phần 2 (phát hành năm 2023, có Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chính) để trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong "vũ trụ" Chị chị em em.

Bò sữa bay gây chú ý với màu sắc mới lạ và dàn diễn viên trẻ tài năng ẢNH: ĐPCC

Chính thức ra rạp từ ngày 6.11, Bò sữa bay cũng gây chú ý khi pha trộn yếu tố hiện thực với kỳ ảo, cùng câu chuyện kể về những công nhân trang trại bò sữa ở Mộc Châu vào thập niên 1990. Phim đứng thứ 3 phòng vé, thu về gần 9,8 tỉ đồng trong ba ngày cuối tuần qua. Tính đến trưa 9.11, phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã thu về gần 12 tỉ đồng.

Hai vị trí còn lại trong top 5 doanh thu phòng vé Việt cuối tuần qua thuộc về tác phẩm nước ngoài. Trong đó, Ramayana: Khởi đầu một huyền thoại (bom tấn sử thi có mức đầu tư đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ với 500 triệu USD cho hai phần phim) thu về 5,1 tỉ đồng ở rạp Việt. Còn Chàng mèo mang mũ - phim kỳ ảo của Mỹ, thu về hơn 1,9 tỉ đồng.