Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gội đầu bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
05/02/2026 16:10 GMT+7

Theo các chuyên gia, không nhất thiết phải gội đầu hằng ngày vì có thể làm da đầu khô và khiến tóc dễ hư tổn.

Bà Carrie Madormo, chuyên gia y tế tại Mỹ, chia sẻ tần suất gội đầu không giống nhau ở mỗi người. Yếu tố quyết định gồm loại tóc, đặc điểm di truyền, mức độ vận động, độ tuổi và tình trạng da đầu. Việc lựa chọn lịch gội phù hợp giúp tóc sạch, khỏe và hạn chế kích ứng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Có cần gội đầu mỗi ngày?

Đa số người khỏe mạnh không cần gội đầu mỗi ngày. Những người có tóc dày hoặc da đầu tiết nhiều dầu có thể cần gội hằng ngày. Tuy nhiên, phần lớn chỉ cần gội 2-3 ngày một lần là đủ.

Thói quen sinh hoạt và môi trường sống cũng ảnh hưởng đến quyết định này. Các bác sĩ da liễu thường khuyến nghị gội đầu khi tóc bắt đầu bẩn hoặc đổ dầu rõ rệt.

Gội đầu bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất? - Ảnh 1.

Phần lớn chỉ cần gội đầu 2-3 ngày một lần là đủ

Ảnh: AI

Vai trò của bã nhờn với tóc và da đầu

Bã nhờn là lớp dầu tự nhiên do da đầu tiết ra. Lớp dầu này giúp tóc giữ ẩm và duy trì độ mềm mại. Thiếu bã nhờn khiến tóc khô, thô ráp và da đầu dễ kích ứng. Ngược lại, bã nhờn tích tụ quá nhiều làm tóc bết và nặng.

Khi bã nhờn lưu lại lâu trên da đầu, cấu trúc của nó có thể thay đổi và gây khó chịu. Gội đầu đúng cách giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa cùng các chất tích tụ khác, từ đó giữ da đầu sạch và khỏe.

Hiện không có hướng dẫn cố định về khoảng cách giữa các lần gội. Phần lớn chuyên gia y tế khuyên nên gội đầu khi tóc trông bẩn hoặc nhiều dầu.

Điều xảy ra khi không gội đầu

Khi không gội đầu trong thời gian dài, bã nhờn tích tụ khiến tóc nặng và xẹp. Khi tiếp xúc với bề mặt da đầu, bã nhờn có thể bị biến đổi và gây kích ứng.

Ngoài bã nhờn, tế bào da chết, sản phẩm tạo kiểu và bụi bẩn cũng tích tụ trên da đầu. Các vi sinh vật sử dụng những chất này làm nguồn dinh dưỡng. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn và nấm, gây gàu hoặc viêm da tiết bã.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc gội đầu

Tóc thẳng và mỏng thường cần gội thường xuyên hơn tóc dày hoặc xoăn. Tóc xoăn cần bã nhờn để giữ ẩm, trong khi tóc thẳng dễ bị phủ dầu.

Tóc dài và dày cần nhiều độ ẩm hơn. Gội mỗi ngày có thể khiến tóc khô và xơ, vì vậy người có tóc dài thường gội ít hơn người tóc ngắn.

Thanh thiếu niên và người trẻ thường tiết nhiều bã nhờn hơn. Da đầu có xu hướng khô dần khi lớn tuổi. Trẻ em thường chỉ cần gội đầu 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Tình trạng da đầu quyết định rõ rệt tần suất gội. Da đầu tiết nhiều dầu thường cần gội mỗi ngày hoặc cách ngày. Da đầu khô nên giãn khoảng cách giữa các lần gội để tránh khô thêm.

Dấu hiệu gội đầu quá thường xuyên

Gội đầu quá nhiều có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc và da đầu. Các dấu hiệu thường gặp gồm tóc khô, thô, dễ gãy, xuất hiện gàu và da đầu ngứa hoặc bong tróc...

Tin liên quan

Bạn cần gội đầu mỗi ngày hay mỗi tuần? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ!

Bạn cần gội đầu mỗi ngày hay mỗi tuần? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ!

Việc gội đầu tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại tóc, độ tuổi và thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Gội đầu gội đầu hằng ngày da đầu tóc hư tổn gàu Bã nhờn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận