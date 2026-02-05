Gội đầu bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất?

Bà Carrie Madormo, chuyên gia y tế tại Mỹ, chia sẻ tần suất gội đầu không giống nhau ở mỗi người. Yếu tố quyết định gồm loại tóc, đặc điểm di truyền, mức độ vận động, độ tuổi và tình trạng da đầu. Việc lựa chọn lịch gội phù hợp giúp tóc sạch, khỏe và hạn chế kích ứng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Có cần gội đầu mỗi ngày?

Đa số người khỏe mạnh không cần gội đầu mỗi ngày. Những người có tóc dày hoặc da đầu tiết nhiều dầu có thể cần gội hằng ngày. Tuy nhiên, phần lớn chỉ cần gội 2-3 ngày một lần là đủ.

Thói quen sinh hoạt và môi trường sống cũng ảnh hưởng đến quyết định này. Các bác sĩ da liễu thường khuyến nghị gội đầu khi tóc bắt đầu bẩn hoặc đổ dầu rõ rệt.

Phần lớn chỉ cần gội đầu 2-3 ngày một lần là đủ Ảnh: AI

Vai trò của bã nhờn với tóc và da đầu

Bã nhờn là lớp dầu tự nhiên do da đầu tiết ra. Lớp dầu này giúp tóc giữ ẩm và duy trì độ mềm mại. Thiếu bã nhờn khiến tóc khô, thô ráp và da đầu dễ kích ứng. Ngược lại, bã nhờn tích tụ quá nhiều làm tóc bết và nặng.

Khi bã nhờn lưu lại lâu trên da đầu, cấu trúc của nó có thể thay đổi và gây khó chịu. Gội đầu đúng cách giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa cùng các chất tích tụ khác, từ đó giữ da đầu sạch và khỏe.

Hiện không có hướng dẫn cố định về khoảng cách giữa các lần gội. Phần lớn chuyên gia y tế khuyên nên gội đầu khi tóc trông bẩn hoặc nhiều dầu.

Điều xảy ra khi không gội đầu

Khi không gội đầu trong thời gian dài, bã nhờn tích tụ khiến tóc nặng và xẹp. Khi tiếp xúc với bề mặt da đầu, bã nhờn có thể bị biến đổi và gây kích ứng.

Ngoài bã nhờn, tế bào da chết, sản phẩm tạo kiểu và bụi bẩn cũng tích tụ trên da đầu. Các vi sinh vật sử dụng những chất này làm nguồn dinh dưỡng. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn và nấm, gây gàu hoặc viêm da tiết bã.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc gội đầu

Tóc thẳng và mỏng thường cần gội thường xuyên hơn tóc dày hoặc xoăn. Tóc xoăn cần bã nhờn để giữ ẩm, trong khi tóc thẳng dễ bị phủ dầu.

Tóc dài và dày cần nhiều độ ẩm hơn. Gội mỗi ngày có thể khiến tóc khô và xơ, vì vậy người có tóc dài thường gội ít hơn người tóc ngắn.

Thanh thiếu niên và người trẻ thường tiết nhiều bã nhờn hơn. Da đầu có xu hướng khô dần khi lớn tuổi. Trẻ em thường chỉ cần gội đầu 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Tình trạng da đầu quyết định rõ rệt tần suất gội. Da đầu tiết nhiều dầu thường cần gội mỗi ngày hoặc cách ngày. Da đầu khô nên giãn khoảng cách giữa các lần gội để tránh khô thêm.

Dấu hiệu gội đầu quá thường xuyên

Gội đầu quá nhiều có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc và da đầu. Các dấu hiệu thường gặp gồm tóc khô, thô, dễ gãy, xuất hiện gàu và da đầu ngứa hoặc bong tróc...