Gọi vốn thành công 22 triệu USD giữa thị trường ảm đạm, Dat Bike tham vọng gì?

Thành công này không chỉ chứng minh tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của thương hiệu mà còn cho thấy một tầm nhìn chiến lược đã thay đổi: tham vọng của Dat Bike không còn dừng lại ở việc cạnh tranh với các đối thủ xe điện, mà là nhắm thẳng vào việc cạnh tranh trực tiếp các ông lớn xe xăng tại thị trường Việt Nam và ASEAN.

22 triệu USD - dấu hiệu của tiềm năng phát triển mạnh mẽ

Để đạt tới vòng gọi vốn 22 triệu USD, CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn tiết lộ đã phải trải qua một hành trình dài và kiên trì, gặp gỡ gần 350 nhà đầu tư trong gần 2,5 năm. Sự kiên định này đã thuyết phục được các quỹ đầu tư quốc tế rót vốn vào một thị trường vốn được coi là bão hòa như xe máy, hơn thế nữa còn là xe máy điện.

Nhà máy xe điện Dat Bike

Thành công gọi vốn này mang ý nghĩa lớn. Thứ nhất, nó là minh chứng về công nghệ tự chủ, khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng tự chủ trong nghiên cứu và phát triển của Dat Bike (từ động cơ, pin đến BMS) - yếu tố giúp hãng đạt được chỉ số hiệu năng đột phá trên thị trường. Thứ hai, dòng vốn này là lời khẳng định tầm nhìn chiến lược, xác nhận niềm tin vào mô hình kinh doanh của Dat Bike: giải quyết rào cản chuyển đổi bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ thay vì phụ thuộc vào hạ tầng sạc công cộng tốn kém. Việc thu hút nguồn vốn lớn ngay cả khi tâm lý thị trường đang e dè đã khẳng định Dat Bike là một trong những Startup công nghệ có tốc độ phát triển và tiềm năng mở rộng khu vực mạnh mẽ hiện nay.

Động thái sau rót vốn: Tập trung vào trải nghiệm khách hàng và dịch vụ hậu mãi

Sau khi có nguồn vốn dồi dào, động thái của Dat Bike cho thấy hãng đang tập trung nâng cấp "mặt trận" dịch vụ và phân phối, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái để sẵn sàng đón nhận làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam.

Cụ thể, Dat Bike đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối, tập trung vào các thị trường trọng điểm. Đơn cử là việc khai trương liên tiếp các cửa hàng mới tại Hà Nội - điểm nóng nhu cầu về chuyển đổi phương tiện xe điện. Phía đại diện hãng cũng chia sẻ, Dat Bike đặt mục tiêu đạt 50 cửa hàng trong năm 2025 và đạt mốc 150 cửa hàng vào năm 2026.

Đáng chú ý hơn, Dat Bike đã tiến thành nâng cấp dần các cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe điện Dat Bike. Trung tâm đầu tiên sẽ được chính thức khai trương tại 758 Âu Cơ, TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là điểm bán mà còn là trung tâm dịch vụ và bảo dưỡng siêu tốc, nhằm đảm bảo người dùng xe điện cũng được phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp. Cuối cùng, chương trình Lái thử miễn phí diễn ra tại tất cả cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc là động thái chiến lược, trực tiếp giúp người dùng kiểm chứng hiệu năng xe điện, xóa bỏ định kiến về quãng đường di chuyển và sức mạnh động cơ của xe điện. Những động thái này cho thấy Dat Bike đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái dịch vụ, yếu tố then chốt giúp các thương hiệu xe máy nói chung giữ chân khách hàng qua nhiều thập kỷ.

Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Dat Bike tại 758 Âu Cơ, TP. Hồ Chí Minh





Hiệu năng và công nghệ sẽ là lựa chọn hàng đầu để chuyển đổi

Một trong những yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng cân nhắc chuyển sang xe điện là hiệu năng thực tế của phương tiện. Những cải tiến về công nghệ mà Dat Bike đang làm trên các dòng xe của hãng, đặc biệt là Quantum-S Series đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa xe điện và xe xăng, từ khả năng di chuyển, thời gian sạc cho đến chi phí vận hành dài hạn.

Đầu tiên là khả năng di chuyển và sạc tiện lợi. Với quãng đường di chuyển tối ưu lên tới 285 km/lần sạc trên dòng Quantum-S, Dat Bike đã xóa bỏ quan ngại về phạm vi, có thể đánh giá là ngang bằng với xe xăng tiêu chuẩn (200 - 300 km/bình). Lợi thế lớn nhất là người dùng có thể sạc tại bất kỳ ổ điện thông dụng 220V nào, biến nhà hoặc văn phòng thành trạm sạc cá nhân, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào cây xăng hay trạm sạc công cộng.

Thứ hai là độ bền pin và tổng chi phí sở hữu. Đây là yếu tố quyết định tính kinh tế dài hạn. Dat Bike công bố độ bền pin giữ 80% dung lượng sau 350.000 km - dự kiến tương đương 25 năm sử dụng. Độ bền pin này trực tiếp hóa giải định kiến về chi phí thay pin đắt đỏ, khiến tổng chi phí sở hữu xe điện về lâu dài trở nên thấp hơn hẳn so với chi phí nhiên liệu, dầu nhớt và bảo trì định kỳ của xe xăng.

Cuối cùng là công suất động cơ và công nghệ thực tế. Các dòng xe của Dat Bike đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người dùng về tốc độ di chuyển và sức mạnh động cơ không thua kém xe xăng. Đặc biệt, tính năng Hill Assist, Cruise Control trên dòng xe Quantum-S là điểm sáng khi công nghệ ô tô được áp dụng cho xe máy điện, giúp người dùng dễ dàng khởi hành ngang dốc và duy trì tốc độ ổn định, không cần giữ tay ga khi đi đường dài.

Sự ngang bằng và có phần vượt trội hơn về hiệu năng và công nghệ này đảm bảo trải nghiệm di chuyển đường dài và đường phố của xe điện, củng cố vị thế của Dat Bike là lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng để chuyển đổi từ xe xăng, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển.

Xe máy điện Dat Bike

Tham vọng của Dat Bike, qua những động thái này, đã vượt ra khỏi phạm vi cạnh tranh nội bộ ngành xe điện. Hãng đã đặt mục tiêu lớn hơn là trở thành lựa chọn số 1 để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, với hiệu năng sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với xe xăng.

Dat Bike đang gửi một thông điệp rõ ràng tới thị trường: Xe máy điện không chỉ là tương lai, mà đã là hiện tại. Nó không chỉ xanh hơn, mà còn mạnh mẽ hơn, kinh tế hơn và tối ưu hơn cả trong ngắn và dài hạn. Đây chính là chiến lược đưa Dat Bike tiến lên để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe máy điện hàng đầu Đông Nam Á.