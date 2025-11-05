Golden Farm ghi dấu 25 năm sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới

Khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành thực phẩm và đồ uống

Golden Farm - Ngon chuẩn vị từ thiên nhiên

Vị thế hàng đầu được hình thành từ chất lượng sản phẩm, nguồn hàng ổn định và sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của ngành hàng trong suốt quá trình phát triển của Golden Farm. Sở hữu danh mục sản phẩm phong phú từ thực phẩm đến nguyên liệu pha chế và làm bánh, bao gồm bơ, mứt trái cây, xốt salad,... cùng các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho quán cà phê và ngành bánh như sirô truyền thống, sirô đậm đặc, sinh tố, nước cốt trái cây, xốt topping và mứt filling.

Doanh nghiệp sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn ISO 22000:2018. Nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp giữa nông sản Việt và trái cây nhập khẩu, đảm bảo chất lượng đồng đều và giữ trọn đặc trưng tự nhiên của từng nguyên liệu.

Chính những yếu tố trên đã giúp Golden Farm luôn là thương hiệu được tin dùng đối với người tiêu dùng, lẫn các đơn vị kinh doanh F&B. Sản phẩm của Golden Farm hiện có mặt tại các hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi, đại lý, cửa hàng bán lẻ và cơ sở cung cấp nguyên liệu pha chế và làm bánh trong và ngoài nước.

25 Năm chinh phục trái tim người tiêu dùng

Các sản phẩm đột phá: bơ đậu phộng, xốt salad và xốt spaghetti Golden Farm

Trong suốt 25 năm, Golden Farm không ngừng phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng, chú trọng sự tiện lợi, thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Các sản phẩm như bơ đậu phộng, xốt spaghetti, xốt bbq, xốt salad, mứt sệt, mứt trái cây Golden Farm,... đã trở nên quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt.

Đặc biệt, dòng sản phẩm Bơ của Golden Farm phù hợp cho bữa ăn nhanh, tiết kiệm thời gian chế biến nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm bơ là đa dạng hương vị: bơ đậu phộng béo bùi, bơ hạt phỉ thơm lừng mùi cacao và bơ matcha đậm vị, cùng kết cấu đặc mịn, dễ phết và dùng được cho cả món chay lẫn món mặn, đồng thời linh hoạt trong nhiều ứng dụng như phết bánh mì, làm nhân bánh, pha nước chấm, pha chế đồ uống hay trang trí món tráng miệng.

Bên cạnh dòng Bơ, các sản phẩm Xốt của Golden Farm cũng được nhiều gia đình tin dùng. Xốt spaghetti giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị món mì Ý hoặc pizza mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của các món spaghetti. Xốt BBQ có thể dùng để chấm, phết hoặc ướp thịt, mang đến hương vị đậm đà và hấp dẫn cho các món nướng. Thay vì phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu và nấu xốt từ đầu, người dùng có thể hoàn thiện nhiều món ăn ngon chỉ trong thời gian ngắn.

Đối với các bữa ăn nhẹ hoặc món rau củ trộn thì xốt salad, xốt mayonnaise và xốt chấm mè rang Golden Farm mang đến vị ngon, tiện dụng và phù hợp với bữa ăn hằng ngày. Ngoài các loại xốt trên, xốt mù tạt vàng Golden Farm cũng rất thích hợp để trộn salad; đồng thời, sản phẩm thích hợp dùng kèm xúc xích, hotdog, bánh mì hoặc bít tết, giúp giảm vị ngán mà vẫn tăng hương vị món ăn.

Đối tác hàng đầu của các đơn vị kinh doanh trong ngành F&B

Golden Farm - Đối tác uy tín của các đơn vị kinh doanh F&B

Golden Farm không chỉ hiện diện trong căn bếp gia đình mà còn được nhiều quán và chuỗi cà phê, tiệm bánh, nhà hàng và khách sạn tin dùng. Danh mục nguyên liệu pha chế đa dạng như sirô truyền thống, sirô đậm đặc, nước cốt trái cây, sinh tố, xốt topping và mứt filling giúp các đơn vị kinh doanh xây dựng thực đơn phong phú, hương vị ổn định và tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Các sản phẩm dành cho quán được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của ngành F&B, đảm bảo chất lượng và nguồn hàng ổn định, kết cấu đồng nhất, đậm vị trái cây tươi, linh hoạt trong nhiều công thức. Đồng thời, Golden Farm đồng hành cùng nhiều mô hình F&B thông qua hỗ trợ xây dựng thực đơn và tư vấn trực tiếp để tối ưu vận hành.

Nhằm mang sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, Golden Farm sẽ tham gia Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 (Triển lãm thực phẩm và đồ uống 2025) tại Hà Nội từ ngày 5 đến 8.11.2025. Tại gian hàng trưng bày kết hợp giữa bếp và khu pha chế mở, khách tham quan có thể trực tiếp quan sát cách ứng dụng sản phẩm trong chế biến và trao đổi với đội ngũ chuyên gia về các giải pháp nguyên liệu phù hợp. Đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ đặc tính sản phẩm cũng như cách triển khai thực tế.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Cánh Đồng Vàng | Golden Farm Địa chỉ: 07 Đường số 05, phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Hotline: (+84) 28 3728 1818 | 08 1528 1818 | 07 8888 4455 Website: https://goldenfarm.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/goldenfarm2000/



