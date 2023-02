Golfer 15 tuổi Lê Khánh Hưng xuất sắc đăng quang giải golf chuyên nghiệp Challenge 2023

Bước vào vòng cuối với khoảng cách 2 gậy sau người dẫn đầu, Nguyễn Anh Minh liên tục có những pha xử lý xuất sắc. Sau 16 hố, Nguyễn Anh Minh với 3 birdie và bogey-free đã vươn lên vượt qua người dẫn đầu vòng trước Lê Khánh Hưng với 2 gậy cách biệt. Tuy nhiên đến hố 17, tay golf trẻ sinh năm 2007 đã không duy trì được phong độ và Anh Minh mắc lỗi double bogey để rồi chỉ đạt tổng điểm -6.

Lê Khánh Hưng (giữa) xuất sắc đăng quang giải chuyên nghiệp Challenge 2023 BTC

Trong khi đó Khánh Hưng ghi điểm Even par, vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu. Đến hố 18, cả hai VĐV dẫn đầu đều cùng ghi điểm even par đồng tổng điểm và bước vào trận play-off đầy căng thẳng. Ở trận đấu quyết định này, Lê Khánh Hưng đã duy trì sự ổn định và đưa bóng vào hố ghi điểm quyết định trong khi Nguyễn Anh Minh để bóng sượt qua hố đầy nuối tiếc. Với kết quả sau 4 vòng đấu, golfer sinh năm 2008 Lê Khánh Hưng ghi tổng 278 gậy (không tính pla-yoff) với tổng điểm -6, trở thành nhà vô địch bảng nam của giải Lexus Challenge 2023.

Cùng ở nhóm dẫn đầu, VĐV Trương Chí Quân gây tiếc nuối khi để vuột mất cơ hội cạnh tranh. Năm nay, anh đã có ngày thi đấu vòng 3 rất hay với chỉ 66 gậy (-5) và vươn lên áp sát Lê Khánh Hưng với chỉ 1 gậy cách biệt. Tuy nhiên khi bước vào cuộc cạnh tranh then chốt, Trương Chí Quân đã để lỡ nhiều cơ hội để ghi điểm tốt ở 9 hố đầu tiên. Tổng sau 4 ngày, anh đạt số điểm -2 và xếp thứ 3.

Lina Kim giành ngôi vô địch bảng nữ BTC

Ở bảng nữ, Lina Kim là cái tên dẫn đầu sau 3 vòng đấu với điểm +8. Bước vào vòng cuối, VĐV Ngô Bảo Nghi gây chú ý khi khởi đầu nửa vòng đấu khá tốt và ghi đến 3 điểm birdie, chỉ mắc một bogey. Qua đó, Ngô Bảo Nghi vươn lên tranh chấp ngôi đầu cùng với Lina Kim khiến cuộc đua ở bảng nữ cũng không kém phần kịch tính.

Kết thúc Vòng 4, Lina Kim xuất sắc giành ngôi vô địch với kết quả sau 4 ngày thi đấu là +13. Ngô Bảo Nghi giành vị trí Á quân với tổng điểm +14 chỉ kém nhà vô địch 1 gậy. Nguyễn Thảo My đầy tiếc nuối khi kết thúc giải với vị trí thứ 3, tổng điểm +18. Xếp sau Thảo My là VĐV trẻ Lê Chúc An với 304 gậy, tổng điểm +20 sau 4 vòng.

Giải golf chuyên nghiệp Challenge 2023 khép lại sau 4 vòng đấu BTC

Quy tụ đội hình VĐV được đánh giá mạnh nhất sau một thời gian dài, giải Lexus Challenge đã chứng kiến nhiều VĐV chuyển mình và bức phá của các golfer trẻ, điều này hứa hẹn khởi động một mùa giải chuyên nghiệp VGA Tour sôi động trong năm 2023.