Golfer gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bão số 3

Ngày 6.10, giải golf Wings to the Future diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM), mục đích nhằm quyên góp gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Đây là sự kiện do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức với sự tham gia của 144 golfer là doanh nhân, CEO yêu thích bộ môn golf.

Phát biểu tại giải đấu, ông Lê Doãn, Chủ nhiệm CLB golf Doanh nhân Sài Gòn, cho biết giải golf Wings to the Future là sự kiện quan trọng nhằm kỷ niệm tròn 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp để các golfer giao lưu, học hỏi mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, gắn kết cộng đồng.

Ông Lê Doãn, Chủ nhiệm CLB golf Doanh nhân Sài Gòn (bên phải) và nhà tài trợ tại giải đấu ẢNH: HOÀI NHIÊN

"Điểm nhấn của sự kiện là chương trình đấu giá thiện nguyện trong đêm gala. Những tác phẩm nghệ thuật giá trị từ các thương hiệu uy tín sẽ được đấu giá nhằm gây quỹ, ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão số 3", ông Lê Doãn cho biết.

Trong giải đấu, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn gây quỹ được tổng số tiền 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển giao cho ban Công tác xã hội của CLB Doanh nhân Sài Gòn để trao tặng cho đồng bào vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Trước đó, ngày 9.6, CLB Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức đêm nhạc "Hướng về Tây Bắc yêu thương" làm nhịp cầu kết nối tấm lòng giữa miền Nam và vùng Tây Bắc, thông qua những tiết mục âm nhạc truyền tải thông điệp "lá lành đùm lá rách".

Hoạt động đấu giá gây quỹ thuộc khuôn khổ giải đấu ẢNH: BTC

Hơn 220 triệu đồng được gây quỹ tại chương trình sẽ được CLB Doanh nhân Sài Gòn trao trực tiếp cho đồng bào vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào đầu tháng 11 sắp tới.

CLB golf Doanh nhân Sài Gòn thuộc CLB Doanh nhân Sài Gòn. Đây là tổ chức phi lợi nhuận với sự tham gia của các doanh nhân đam mê môn thể thao golf, nhằm xây dựng mạng lưới giao lưu, học hỏi và phát triển. Bên cạnh các hoạt động thể thao, CLB chú trọng các chương trình hỗ trợ xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ giải golf Swing for the new chapter, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn đã gây quỹ được 70 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người dân khó khăn tại H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế.