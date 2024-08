Golfer gây quỹ xây dựng nhà tình thương giúp người nghèo

Ngày 2.8, giải golf Swing for the new chapter diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Đây là sự kiện do CLB golf Doanh nhân Sài Gòn tổ chức với sự tham gia của hơn 200 golfer, bao gồm các doanh nhân, CEO yêu thích bộ môn golf đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác trên cả nước.



Phát biểu tại giải đấu, ông Lê Doãn, Chủ nhiệm CLB golf Doanh nhân Sài Gòn cho biết, giải golf Swing for the new chapter là sự kiện trọng đại nhằm chào mừng sự ra mắt của Ban chấp hành CLB nhiệm kỳ mới. Sự kiện là dịp để các golfer rèn luyện sức khỏe, kết nối kinh doanh và phụng sự xã hội.

Ông Lê Doãn, Chủ nhiệm CLB golf Doanh nhân Sài Gòn, phát biểu tại giải đấu HOÀI NHIÊN

Ông Lê Doãn nhấn mạnh ý nghĩa phụng sự xã hội của giải golf Swing for the new chapter, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn rất chú trọng vấn đề phụng sự xã hội đằng sau hoạt động kinh doanh.

Trong giải đấu, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn đã gây quỹ được tổng số tiền 70 triệu đồng. Trước khi giải đấu diễn ra, CLB đã gây quỹ được số tiền là 70 triệu đồng. Toàn bộ 140 triệu đồng sẽ được sử dụng để xây dựng 2 căn nhà tình thương tại H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Mỗi căn nhà tình thương có giá trị 70 triệu đồng.

"Chúng tôi luôn đề cao vấn đề an cư lập nghiệp. Giá trị của căn nhà tình thương không cao nhưng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi an cư thì họ sẽ yên tâm lập nghiệp và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là góp một phần nhỏ để cải thiện đời sống xã hội", ông Lê Doãn phát biểu.

Ngày 26.7 vừa qua, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn đã khởi công xây dựng một căn nhà tình thương tại H.Phú Vang. CLB sẽ xây dựng căn nhà thứ 2 ngay sau khi kết thúc giải đấu và hoàn thành vào tháng 10.2024.

Đông đảo doanh nhân, CEO tham gia giải đấu HOÀI NHIÊN

Ông Doãn còn cho biết thêm, trong thời gian sắp tới, CLB golf Doanh nhân Sài Gòn sẽ đẩy mạnh hoạt động phụng sự cộng đồng như xây dựng nhà tình thương, xây cầu đường…

CLB Doanh nhân Sài Gòn từ khi thành lập từ năm 2005 đến nay đã có rất nhiều hoạt động phụng sự cộng đồng. Trong đó, có thể kể đến chương trình "Doanh nhân Sài Gòn - Nghĩa tình biên giới" phối hợp Bộ đội Biên phòng xây tặng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào ở biên giới (từ Long An đến các tỉnh phía bắc).

Ngoài ra, các chương trình "Nhà tình thương Doanh nhân Sài Gòn", "Doanh nhân Sài Gòn - Mang lại ánh sáng cho người nghèo", "Trung thu biển đảo", "Người nối đôi bờ"... được tổ chức hằng năm với các hoạt động kết nối giao thương, phụng sự cộng đồng được đông đảo doanh nhân quan tâm.