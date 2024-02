Vua bếp Yan Can Cook vận động từ thiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi TP.HCM

Ngày 29.2, vua bếp Martin Yan (thường được gọi là Yan Can Cook) và NSND Kim Cương đến thăm, tặng quà cho các em học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, đơn vị trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM). Đây là lần trở lại Việt Nam để thực hiện hoạt động thiện nguyện sau gần 6 năm của ông Yan Can Cook.



Ông Yan thăm nhà bếp của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM THÚY LIỄU



Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, ông Yan và đoàn đi thăm các lớp dạy nghề, ký túc xá của các em học viên khuyết tật. Tiếp đó, tham quan nhà bếp của đơn vị, ông Yan chia sẻ bản thân rất ấn tượng vì không gian nhà bếp sạch sẽ, các món ăn được chuẩn bị đẹp mắt, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho học viên.

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nơi đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Việt Nam nhưng cơ sở tại trung tâm khiến tôi ấn tượng nhất. Tôi rất trân trọng sự nỗ lực học tập, làm việc của những em học viên khuyết tật tại trung tâm. Các bạn đang có công việc, trước mắt làm ra những sản phẩm thủ công để tạo nguồn thu nhập cho chính mình. Tôi còn vinh hạnh được một bạn học viên lớp làm nail dũa móng tay cho mình", ông Yan chia sẻ.

NSND Kim Cương lì xì cho học viên trung tâm nhân dịp năm mới THÚY LIỄU



Ông Yan hy vọng sau khi các học viên tốt nghiệp có thể tìm được công việc và tự chăm sóc chính mình. Cạnh đó, ông Yan cho biết sẽ liên hệ các tổ chức thiện nguyện trên thế giới để tìm nguồn cung cấp xe lăn, máy tính..., hỗ trợ các học viên có thêm dụng cụ học tập.

"Chúng tôi rất may mắn khi sinh ra khỏe mạnh hơn các em ở đây. Tôi rất trân trọng sự nỗ lực của các em. Sau này nếu có dịp đến Việt Nam, tôi sẽ ưu tiên ghé thăm trung tâm. Tôi muốn truyền thêm động lực cho các em qua câu slogan "If Yan can cook, so can you" (Yan có thể, bạn cũng thế)", ông Yan nói.

Ông Yan Can Cook cho hay sẽ kêu gọi từ thiện, tìm nguồn cung cấp xe lăn, máy tính..., hỗ trợ các học viên có thêm dụng cụ học tập THÚY LIỄU



Dịp này, NSND Kim Cương cũng đại diện các nhà hảo tâm gửi tặng cho trung tâm 1 tấn gạo và 100 triệu đồng để chăm lo đời sống cho các em học viên.

Ông Tô Tấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, cho hay đơn vị có diện tích khoảng 2 ha, được khởi công xây dựng từ năm 2006, với chức năng hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác.

Năm 2023, đơn vị tuyển sinh 90 học viên theo học các nghề như làm hoa đất, vẽ tranh sơn dầu, lớp may, làm nail, đồ họa... Đơn vị có 2 khu ký túc xá với sức chứa 200 người, học viên được ăn ở sinh hoạt không mất chi phí. Theo ông Đức, việc ông Yan Can Cook và đoàn đến thăm là sự kiện hiếm, thầy trò trung tâm rất vui và cảm ơn sự hỗ trợ của đoàn.