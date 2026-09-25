Google bất ngờ miễn phí công cụ AI mạnh mẽ cho mọi người

Google vừa công bố việc mở rộng công cụ tạo video AI (trí tuệ nhân tạo) mang tên Google Vids, cho phép bất kỳ ai có tài khoản Google hoặc Google Workspace cũng được sử dụng miễn phí. Điều đặc biệt là phiên bản mới không phải là một phiên bản rút gọn, thay vào đó, Google Vids được trang bị mô hình Gemini Omni 1.1 Flash nhằm giúp người dùng có thể tạo video clip từ đầu và kiểm soát kết quả tốt hơn.

Người dùng đã có thể sáng tạo trên Google Vids mà không phải chi tiền cho các gói cao cấp ẢNH: REUTERS

Với bản cập nhật này, người dùng có thể chính xác hơn trong việc yêu cầu nội dung video. Ví dụ, Vids giờ đây cho phép mở rộng một cảnh quay hiện có mà vẫn giữ lại các chi tiết quan trọng như nhân vật, môi trường và ánh sáng. Người dùng cũng có thể chỉ định độ dài của đoạn phim do AI tạo ra, giúp việc ghép cảnh vào kịch bản dễ dàng hơn.

Chất lượng video cũng được nâng cấp khi Google Vids giờ đây khả năng tạo cảnh quay mới ở độ phân giải 1.080p và nâng cấp các đoạn video AI hiện có lên HD. Nâng cấp này rất hữu ích khi người dùng cần ghép nhiều cảnh quay lại với nhau, từ đó đảm bảo tính liền mạch cho sản phẩm cuối cùng. Google cũng cung cấp các mẫu có sẵn giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi ảnh sản phẩm hoặc tài liệu thành video hoàn chỉnh mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

Google muốn biến Vids thành công cụ sáng tạo toàn diện

Ngoài ra, Google sẽ sớm tích hợp tính năng chuyển văn bản thành giọng nói dựa trên Gemini 3.8 Flash-Lite vào Vids, giúp người dùng chuyển kịch bản thành giọng thuyết minh bằng hơn 100 ngôn ngữ. Nhờ vậy, Vids có thể trở thành một công cụ sáng tạo toàn diện, cho phép người dùng từ ý tưởng đến video hoàn chỉnh mà không cần thu âm hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa video truyền thống.

Các video được tạo ra bằng Omni 1.1 sẽ có hình mờ SynthID của Google nhằm giúp người dùng nhận diện nguồn gốc AI. Bất kỳ ai có tài khoản Google hoặc Google Workspace đều có thể bắt đầu sử dụng Vids mà không mất phí. Google cũng cho biết các gói AI trả phí sẽ cung cấp giới hạn tạo nội dung cao hơn cho tài khoản cá nhân, trong khi khách hàng Workspace Business và Enterprise sẽ nhận được dung lượng và quyền quản trị bổ sung.

Với những cải tiến nói trên, Google Vids hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ video AI mạnh mẽ và dễ sử dụng hơn cho những nhà sáng tạo nội dung.