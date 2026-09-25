    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệTin tức công nghệ

    Google bất ngờ miễn phí công cụ AI mạnh mẽ cho mọi người

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Người dùng Google giờ có thể thử tạo video AI miễn phí, với nhiều tùy chỉnh hơn về thời lượng và chuyển cảnh.

    Google vừa công bố việc mở rộng công cụ tạo video AI (trí tuệ nhân tạo) mang tên Google Vids, cho phép bất kỳ ai có tài khoản Google hoặc Google Workspace cũng được sử dụng miễn phí. Điều đặc biệt là phiên bản mới không phải là một phiên bản rút gọn, thay vào đó, Google Vids được trang bị mô hình Gemini Omni 1.1 Flash nhằm giúp người dùng có thể tạo video clip từ đầu và kiểm soát kết quả tốt hơn.

    Google bất ngờ miễn phí công cụ AI mạnh mẽ cho mọi người - Ảnh 1.

    Người dùng đã có thể sáng tạo trên Google Vids mà không phải chi tiền cho các gói cao cấp

    ẢNH: REUTERS

    Với bản cập nhật này, người dùng có thể chính xác hơn trong việc yêu cầu nội dung video. Ví dụ, Vids giờ đây cho phép mở rộng một cảnh quay hiện có mà vẫn giữ lại các chi tiết quan trọng như nhân vật, môi trường và ánh sáng. Người dùng cũng có thể chỉ định độ dài của đoạn phim do AI tạo ra, giúp việc ghép cảnh vào kịch bản dễ dàng hơn.

    Chất lượng video cũng được nâng cấp khi Google Vids giờ đây khả năng tạo cảnh quay mới ở độ phân giải 1.080p và nâng cấp các đoạn video AI hiện có lên HD. Nâng cấp này rất hữu ích khi người dùng cần ghép nhiều cảnh quay lại với nhau, từ đó đảm bảo tính liền mạch cho sản phẩm cuối cùng. Google cũng cung cấp các mẫu có sẵn giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi ảnh sản phẩm hoặc tài liệu thành video hoàn chỉnh mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

    Google muốn biến Vids thành công cụ sáng tạo toàn diện

    Ngoài ra, Google sẽ sớm tích hợp tính năng chuyển văn bản thành giọng nói dựa trên Gemini 3.8 Flash-Lite vào Vids, giúp người dùng chuyển kịch bản thành giọng thuyết minh bằng hơn 100 ngôn ngữ. Nhờ vậy, Vids có thể trở thành một công cụ sáng tạo toàn diện, cho phép người dùng từ ý tưởng đến video hoàn chỉnh mà không cần thu âm hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa video truyền thống.

    Các video được tạo ra bằng Omni 1.1 sẽ có hình mờ SynthID của Google nhằm giúp người dùng nhận diện nguồn gốc AI. Bất kỳ ai có tài khoản Google hoặc Google Workspace đều có thể bắt đầu sử dụng Vids mà không mất phí. Google cũng cho biết các gói AI trả phí sẽ cung cấp giới hạn tạo nội dung cao hơn cho tài khoản cá nhân, trong khi khách hàng Workspace Business và Enterprise sẽ nhận được dung lượng và quyền quản trị bổ sung.

    Với những cải tiến nói trên, Google Vids hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ video AI mạnh mẽ và dễ sử dụng hơn cho những nhà sáng tạo nội dung.

    Tin liên quan

    Google bất ngờ miễn phí tính năng Gemini cao cấp

    Google bất ngờ miễn phí tính năng Gemini cao cấp

    Google vừa thông báo mở rộng tính năng Daily Brief của Gemini để người dùng miễn phí tại Mỹ trải nghiệm mà không cần phải đăng ký gói trả phí.

    Khám phá thêm chủ đề

    Google sáng tạo video Workspace Business Google Vids video AI

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận