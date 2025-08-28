Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google miễn phí trình chỉnh sửa video dựa trên trình duyệt

Kiến Văn
Kiến Văn
28/08/2025 19:09 GMT+7

Google vừa mở rộng trình chỉnh sửa video trực tuyến Vids đến với mọi người để có thể sử dụng miễn phí.

Trước đây, công cụ này chỉ dành cho người dùng trả phí của Google Workspace, tuy nhiên mọi người giờ đây đều có thể tiếp cận. Vids được thiết kế đơn giản và tích hợp tốt với Google Drive giúp người dùng sử dụng các công cụ và mẫu chỉnh sửa cơ bản mà không mất phí. Đối với người dùng trả phí, họ còn có thể tận dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) của ứng dụng.

Google miễn phí trình chỉnh sửa video dựa trên trình duyệt - Ảnh 1.

Nhiều mẫu có sẵn cho người dùng Google Vids miễn phí

ẢNH: GOOGLE

Mặc dù vậy, người dùng cần lưu ý rằng Google Vids không phải là sự thay thế cho các phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Công cụ này giống như một phiên bản đơn giản của Windows Movie Maker, phù hợp cho những ai mới bắt đầu. Trong khi Vids có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chỉnh sửa cơ bản, những người chuyên nghiệp có thể nhanh chóng gặp phải giới hạn của ứng dụng, do đó cần chuyển sang các công cụ chỉnh sửa chuyên sâu hơn.

Sự hào phóng bất ngờ của Google Vids

Với gói miễn phí của Google Vids, người dùng có thể dễ dàng bắt đầu với các mẫu có sẵn, chẳng hạn như mẫu video "tổng kết năm". Mỗi mẫu cho phép người dùng chèn các cảnh quay được tạo sẵn bên cạnh video của riêng mình. Ngoài ra, người dùng có thể nhập bài thuyết trình từ Google Slides và chuyển đổi thành video, cũng như dễ dàng nhập ảnh từ Google Photos. Một tính năng hữu ích khác là khả năng tìm kiếm trên các trang web ảnh và video để bổ sung cảnh quay.

Các công cụ chỉnh sửa cơ bản của Google Vids rất trực quan, ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể thêm hiệu ứng hoạt hình và chỉnh sửa các yếu tố trên màn hình một cách dễ dàng. Người dùng còn có thể tìm kiếm nhạc miễn phí bản quyền để thêm vào video và điều đặc biệt là Google Vids có thể hoạt động trên bất kỳ trình duyệt nào, không chỉ riêng Chrome.

Google miễn phí trình chỉnh sửa video dựa trên trình duyệt - Ảnh 2.

Phiên bản trả phí được tích hợp thêm một số tính năng AI

ẢNH: GOOGLE

Với người dùng trả phí của Google Workspace, họ có thể sử dụng các tính năng AI trong Google Vids. Các công cụ chỉnh sửa cơ bản vẫn được giữ nguyên, trong khi các tính năng AI cho phép người dùng tạo ý tưởng hoặc video từ lời nhắc văn bản. Ví dụ, người dùng có thể tạo bảng phân cảnh thô hoặc yêu cầu AI xem tệp Google Docs để tạo nội dung. Vids cũng cho phép chèn kịch bản và tạo giọng nói AI cho video, với nhiều lựa chọn giọng nói khác nhau.

Ngoài ra, với tính năng Veo 3, người dùng có thể tạo các đoạn video dài 8 giây từ lời nhắc văn bản hoặc chuyển đổi ảnh tĩnh thành video bằng AI. Nếu nhập toàn bộ kịch bản, Vids sẽ tạo ra một avatar AI để đọc kịch bản đó trên các cảnh quay khác mà không có giới hạn thời gian. Tuy nhiên, người dùng cần cẩn trọng vì một số avatar có thể không giống với người làm video thực sự.

Tóm lại, Google Vids là một công cụ hữu ích cho những ai muốn bắt đầu chỉnh sửa video mà không cần đầu tư vào phần mềm chuyên nghiệp, đặc biệt với gói miễn phí mới ra mắt.

