Google bất ngờ ra mắt Pixel 8a với tính năng AI và thiết kế mới

Pixel 8a cung cấp một số tính năng thú vị được hỗ trợ bởi AI (trí tuệ nhân tạo) mà trước đó chỉ dành cho smartphone Pixel cao cấp hơn của Google, điều này mang đến cho người dùng khả năng tiếp cận với AI thông minh trên mức giá hợp lý.



Nhiều tính năng AI được tích hợp bên trong Pixel 8a GOOGLE

Pixel 8a lấy nét thiết kế từ các mẫu tiền nhiệm nhưng Google cho biết nó có màn hình sáng hơn 40% cùng với tốc độ làm mới 120 Hz giúp cuộn mượt mà hơn và trải nghiệm xem nâng cao khi so sánh với Pixel 7a. Điện thoại cũng có thân máy bằng nhôm, màn hình Gorilla Glass 3 cùng khả năng chống bụi và nước IP67.

Điểm nhấn trên Pixel 8a nằm ở chip Tensor G3 mới nhất của Google. Đây là chip cung cấp sức mạnh cần thiết để điện thoại có thể chạy tất cả các tính năng do AI điều khiển trên dòng Pixel. Hệ thống camera kép phía sau bao gồm camera chính 64 MP và camera siêu rộng 13 MP, kết hợp với camera 13 MP phía trước cung cấp góc nhìn rộng. Các công cụ chụp ảnh được hỗ trợ bởi AI mà người dùng có thể nhận được với Pixel 8a bao gồm Best Take, Magic Editor và Audio Magic Eraser.

Các tính năng máy ảnh đáng chú ý khác bao gồm Super Res Zoom (lên tới 8x), Magic Eraser, Night Vision và Photo Unblur. Ngoài ra, theo thông lệ với tất cả điện thoại Pixel, Pixel 8a có tính năng Real Tone giúp đảm bảo thể hiện chính xác các tông màu da khác nhau.

Hơn nữa điện thoại cũng đi kèm Gemini Nano, phiên bản nhỏ nhất của dòng Gemini. Trên Pixel 8a, Gemini AI sẽ hỗ trợ rảnh tay khi gõ, nói chuyện và thêm hình ảnh. Ngoài ra, trợ lý này có thể cùng người dùng lên ý tưởng, hỗ trợ viết thư cảm ơn và thậm chí lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.