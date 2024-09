Google chấp nhận án phạt kỷ lục tại châu Âu

Theo Reuters, Tòa án Công lý của EU (CJEU) đã đồng ý áp dụng án phạt kỷ lục 2,7 tỉ USD mà Google đã bị tuyên vào năm 2017 vì tội lạm dụng vị trí thống trị. Trước đó một ngày, Apple cũng đã bị EU truy thu khoản tiền thuế 14 tỉ USD mà nhà sản xuất iPhone phải trả cho Ireland.



Google đã không thể thoát được án phạt kỷ lục của 7 năm trước đây ẢNH: REUTERS

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2017. Sau một cuộc điều tra kéo dài, Ủy ban châu Âu (EC) cáo buộc Google đã ưu ái trang web so sánh giá của riêng mình, Google Shopping, để gây bất lợi cho các dịch vụ cạnh tranh. Theo EC, công ty đã lạm dụng vị thế thống trị cực cao của mình trong tìm kiếm (trên 90% thị phần) để quảng bá công cụ do họ cung cấp, đồng thời hạ cấp các đối thủ trong các trang kết quả. Sự không công bằng này cho phép Google Shopping nhanh chóng chiếm ưu thế, gây tổn hại không chỉ cho các trang web so sánh khác mà người tiêu dùng cũng bị tước mất sự lựa chọn cạnh tranh thực sự.

Google sau đó đã kháng cáo quyết định này cũng như khoản tiền phạt 2,7 tỉ USD - con số kỷ lục mà EU từng áp dụng. Vào năm 2021, Tòa sơ thẩm EU đã chấp nhận lệnh trừng phạt đầu tiên. Tất cả những gì mà Google có thể làm là kháng cáo lên CJEU, nhưng kết luận mới nhất có nghĩa công ty của CEO Sundar Pichai phải chấp nhận án phạt.

2,7 tỉ USD được xem là một mức phạt rất cao đối với Google. Tổng cộng, công ty đã bị phạt hơn 8 tỉ EUR ở châu Âu, chưa kể hiện phải đối diện với các cuộc điều tra đang diễn ra dành cho Android và AdSense. Đây cũng là một lời cảnh báo cho những công ty đang lạm dụng quyền lực thống trị thị trường để thực hiện các hành vi cạnh tranh không công bằng ở EU.