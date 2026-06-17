Google Earth cho dùng miễn phí tính năng 'vừa chơi, vừa khám phá'

Tính năng trình mô phỏng chuyến bay vốn đã có mặt trên ứng dụng Google Earth dành cho máy tính để bàn từ năm 2007, tuy nhiên giờ đây tính năng này mới có sẵn trên phiên bản web để mọi người dùng miễn phí. Đây là tính năng cho phép người dùng bay vòng quanh Trái đất thông qua bản đồ do ứng dụng tạo ra, mang đến trải nghiệm thú vị cho cả người dùng chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Google Earth mang trình mô phỏng bay lên trình duyệt để người dùng khám phá thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc bổ sung trò chơi này là một phần trong nỗ lực của Google nhằm cải thiện giao diện trang web, giúp người dùng không cần cài đặt ứng dụng máy tính để bàn. Ngoài trình mô phỏng chuyến bay, các tính năng mới khác bao gồm hồ sơ độ cao, các loại nhập liệu mới và các lớp dữ liệu bổ sung.

Cách chơi trình mô phỏng chuyến bay trên Google Earth

Mặc dù không chuyên sâu như một số trò chơi mô phỏng máy bay khác như Microsoft Flight Simulator hay Ace Combat, trình mô phỏng chuyến bay của Google Earth vẫn cho phép người dùng khám phá nhiều địa điểm trên toàn cầu. Người chơi có thể dễ dàng bắt đầu bằng cách truy cập trang web Google Earth, nhấp vào nút Khám phá Earth và sử dụng thanh tìm kiếm để chọn điểm đến. Sau đó, chỉ cần nhấp vào Công cụ > Chế độ mô phỏng máy bay để bắt đầu chuyến bay.

Các phím điều khiển không được hiển thị trong trò chơi, nhưng người dùng có thể tìm thấy hướng dẫn trên trang web dành cho nhà phát triển của Google. Người dùng có thể điều khiển máy bay bằng chuột hoặc các phím mũi tên, trong khi các nút Page Up và Page Down dùng để điều chỉnh lực đẩy. Tuy nhiên, người chơi cần cẩn thận để không mất kiểm soát, vì điều này có thể dẫn đến việc máy bay bị lật ngược.

Trò chơi không có nhiệm vụ hay thành tích cụ thể, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác lái máy bay, chẳng hạn như bay dưới cầu Rồng (Đà Nẵng). Google cho phép người chơi thử lại bao nhiêu lần tùy thích, mang đến những giây phút giải trí thú vị.