Google Maps giúp lập kế hoạch cho chuyến du lịch

Một trong những tính năng nổi bật trên ứng dụng Google Maps là cho phép người dùng xác định vị trí trong các ảnh chụp màn hình và lưu chúng vào danh sách cá nhân. Điều này giúp người dùng dễ dàng tổ chức kế hoạch cho chuyến đi mà không lo lắng về việc mất các ý tưởng du lịch trong cuộn camera.

Người dùng có thể tải ảnh chụp màn hình để Google Maps lập kế hoạch cho chuyến đi ẢNH: GOOGLE

Được phát triển bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, tính năng này sẽ tự động phát hiện các địa điểm trong văn bản của ảnh chụp màn hình, hiển thị chúng trên bản đồ và cho phép người dùng lưu lại các vị trí để chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, tính năng này mới chỉ được triển khai bằng tiếng Anh cho người dùng iOS tại Mỹ, trong khi phiên bản cho Android sẽ ra mắt sau. Người dùng tại các thị trường khác vẫn cần thêm thời gian.

Nhiều ứng dụng Google khác cũng được 'nâng cấp'

Ngoài ra, Google cũng cập nhật AI Overview cho Google Search như là một phần trong mục tiêu mở rộng các công cụ lập kế hoạch du lịch. Tính năng xây dựng hành trình mới sẽ được triển khai bằng tiếng Anh trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn tại Mỹ nhằm cho phép người dùng tạo ra các ý tưởng cho chuyến đi đến "các khu vực riêng biệt hoặc toàn bộ quốc gia".

Người dùng có thể nhập các cụm từ như "create a vacation itinerary for Greece that focuses on history" để khám phá các bài đánh giá, hình ảnh từ người dùng khác và bản đồ các địa điểm đề xuất, có thể được lưu vào Google Maps hoặc xuất sang Docs hoặc Gmail.

Bên cạnh đó, tính năng AI Overview trong Google Lens, vốn cung cấp thông tin về bất kỳ đối tượng nào mà camera hướng tới, cũng sẽ sớm hỗ trợ các ngôn ngữ như Hindi, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Cuối cùng, tính năng cảnh báo giảm giá hiện có trên Google Flights sẽ được mở rộng ra toàn cầu cho công cụ tìm kiếm khách sạn của Google trong tuần này. Người dùng sẽ có thể theo dõi giá cho các ngày và điểm đến đã chọn thông qua thông báo qua email, với các bộ lọc như khu vực, xếp hạng sao và quyền lui tới bãi biển.