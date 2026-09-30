Google miễn phí thêm một tính năng Gemini

Theo Neowin, Google đã thông báo rằng tính năng Gems sẽ được sáp nhập vào Skills trước ngày 17.11 tới. Hiện tại, Skills là một tính năng trả phí, vì vậy không ít người dùng Gemini miễn phí cảm thấy băn khoăn về tương lai khi Gems biến mất. Tuy nhiên, các báo cáo mới chỉ ra rằng người dùng tài khoản Gemini miễn phí vẫn có thể tạo và sử dụng Skills của riêng mình.

Gems sẽ được sáp nhập vào Gemini Skills khi tính năng này ngừng hoạt động từ ngày 17.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gems là tính năng cho phép người dùng Gemini tạo ra các hướng dẫn tùy chỉnh để thực hiện các truy vấn theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, Google mới đây đã công bố việc ngừng hỗ trợ tính năng này, trong khi nút "Tìm hiểu thêm" về Gems đã không còn hoạt động.

Google lặng lẽ thay đổi chính sách đối với Gemini Skills

Đáng chú ý, một số tài liệu của Google trước đây cho biết Skills chỉ dành cho phiên bản Pro và Ultra. Mặc dù vậy, công ty hiện đã có những thay đổi khi loại bỏ yêu cầu về gói Pro và Ultra, cho phép người dùng Gemini miễn phí cũng có thể bắt đầu sử dụng Skills. Để bắt đầu, người dùng chỉ cần truy cập vào địa chỉ của Gemini Skills và tạo Skills cho riêng mình. Đặc biệt, Google cho biết Gems sẽ được tự động chuyển đổi thành Skills vào tháng 11 tới.

Các đánh giá ban đầu cho thấy, Skills thực sự mang lại trải nghiệm tốt hơn so với Gems. Một trong những bất tiện của Gems là người dùng phải cuộn qua một danh sách dài để tìm kiếm. Với Skills, người dùng chỉ cần gõ dấu gạch chéo vào khung chat chính của Gemini và nhập yêu cầu của mình. Kết quả sẽ tương tự như khi sử dụng Gems, nhưng dễ tiếp cận hơn.

Nếu cảm thấy lo lắng về việc Gems sẽ biến mất và đang cân nhắc chuyển sang các lựa chọn thay thế như Perplexity Projects, hãy yên tâm vì tất cả người dùng vẫn có thể sử dụng Skills. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, người dùng vẫn còn hơn một tháng để có thể tiếp tục sử dụng Gems như trước.