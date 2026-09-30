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    Công nghệTin tức công nghệ

    Hàng nghìn ứng dụng iPhone không thể khởi chạy vì… Google

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Người dùng iPhone bất ngờ không thể mở nhiều ứng dụng, trong khi nguyên nhân được xác định liên quan đến dịch vụ Firebase của Google.

    Theo PhoneArena, sự cố ghi nhận hàng nghìn ứng dụng iOS không thể khởi chạy và gây ra tình trạng hoang mang trong một cộng đồng lập trình viên. Nội dung bài đăng trên GitHub của Google Firebase cho thấy lỗi ảnh hưởng đến các ứng dụng iOS, đặc biệt là những ứng dụng dựa vào Firebase và Google Analytics để gửi số liệu thống kê.

    Hàng nghìn ứng dụng iPhone không thể khởi chạy vì… Google - Ảnh 1.

    Bộ SDK Firebase của Google là nguyên nhân gây lỗi hàng nghìn ứng dụng iOS

    ẢNH: MAC OBSERVER

    Nhiều lập trình viên cho biết cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng đã mắc sai lầm trong quá trình phát triển ứng dụng, dẫn đến việc họ phải chi tiêu lớn cho các token AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm gỡ lỗi ứng dụng.

    Google đã nhanh chóng phát hành bản vá lỗi chỉ vài giờ sau khi sự cố xảy ra và không yêu cầu người dùng phải cập nhật ứng dụng. Tuy nhiên, do vấn đề bộ nhớ đệm, các ứng dụng có thể vẫn gặp sự cố trong vòng 4 giờ sau khi bản vá được triển khai. Theo báo cáo từ các nhà phát triển, mặc dù số lần ứng dụng bị lỗi đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn một số trường hợp xảy ra.

    Đáng chú ý, trong khi Google thừa nhận có vấn đề với Firebase và phát hành bản vá khẩn cấp, công ty vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của lỗi. Bảng điều khiển trạng thái Firebase cũng không hiển thị bất kỳ thông tin bất thường nào khiến người dùng và lập trình viên vẫn chưa rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố.

    Nhiều khả năng Google vẫn đang nỗ lực để giải quyết triệt để vấn đề và xác định nguyên nhân gốc rễ trước khi ra thông báo chính thức.

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