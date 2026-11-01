Google sắp cho Gemini Live hoạt động ngay cả khi không có internet

Theo Android Authority, dựa trên mã nguồn ứng dụng Google phiên bản 17.71.17 dành cho Android, các nhà phân tích phát hiện hai dòng mã liên quan đến chế độ ngoại tuyến của Gemini Live, trong đó một dòng cho biết người dùng có thể sử dụng tính năng này mà không cần kết nối internet. Nếu tính năng được triển khai, người dùng Android có thể trò chuyện với trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) của Google ngay cả khi không có dữ liệu di động hoặc Wi-Fi.

Người dùng có thể gặp một số hạn chế khi truy cập Gemini Live ngoại tuyến ẢNH: KHẢI MINH

Gemini Live là trợ lý AI cho phép người dùng giao tiếp tự nhiên bằng giọng nói, với khả năng hiểu câu hỏi và phản hồi nhanh chóng. Người dùng cũng có thể chia sẻ camera và màn hình điện thoại trong quá trình trò chuyện. Tuy nhiên, việc sử dụng tất cả các tính năng này mà không có internet có thể gặp khó khăn, vì phiên bản ngoại tuyến dường như hoạt động chậm hơn và không cung cấp câu trả lời chính xác như phiên bản trực tuyến.

Google làm thế nào để Gemini Live hoạt động ngoại tuyến?

Để đưa Gemini Live vào hoạt động ngoại tuyến, Google có thể sử dụng mô hình AI Gemini Nano, cho phép chạy trực tiếp trên các điện thoại Android được hỗ trợ và xử lý các tác vụ đơn giản mà không cần kết nối internet. Tuy nhiên, một số tính năng nâng cao như chia sẻ camera và màn hình có thể không khả dụng trong chế độ ngoại tuyến.

Hiện tại, Google vẫn chưa chính thức công bố chế độ ngoại tuyến cho Gemini Live và các chi tiết về tính năng cũng như hiệu năng của chế độ vẫn chưa được tiết lộ.