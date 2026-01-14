Google sắp sản xuất smartphone cao cấp tại Việt Nam

Nghiên cứu, thiết kế smartphone cao cấp tại Việt Nam

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Google sẽ bắt đầu thực hiện quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI - New Product Introduction) cho các dòng smartphone cao cấp hoặc cận cao cấp gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, quy trình phát triển dòng Pixel A ở phân khúc thấp hơn vẫn duy trì tại Trung Quốc.

NPI bao gồm các khâu phát triển, kiểm định và tinh chỉnh quy trình sản xuất. Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhất khi đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường, đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và nhà cung cấp, cùng khoản đầu tư lớn vào thiết bị kiểm thử, máy móc công cụ... để đảm bảo thiết kế mới có thể sản xuất đúng theo bản vẽ. Việc tham gia vào quy trình NPI được xem là "huy chương danh dự" đối với các nhà cung cấp, chứng tỏ năng lực của họ trong việc xử lý các sản phẩm mới của khách hàng.

Các mẫu smartphone cao cấp mang thương hiệu Pixel của Google sẽ được phát triển tại Việt Nam từ 2026 Ảnh: Mashable

"Mục tiêu là bảo đảm sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn về tính năng, khả năng tương thích và độ ổn định, đủ điều kiện để đưa vào sản xuất hàng loạt. Nếu giai đoạn NPI thất bại, thì sẽ không có sản phẩm mới trong năm đó. Tuy nhiên, kịch bản này đến nay vẫn chưa từng xảy ra", một nguồn tin từ đối tác cung ứng iPhone cho Apple tiết lộ.

Dù nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong nhiều năm, cả Google và Apple lâu nay vẫn thực hiện NPI tại Trung Quốc do sự phức tạp và khó khăn khi chế tạo sản phẩm từ con số không tại các địa điểm khác vốn chưa có chuỗi cung ứng hoàn thiện.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ đối mặt với nhiều bất ổn gia tăng liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, gây chấn động trong chuỗi cung ứng. Lấy ví dụ Apple đang đẩy mạnh năng lực ở Ấn Độ và Việt Nam. Hãng đồng thời cân nhắc thực hiện NPI song song tại cả Ấn Độ và Trung Quốc như một biện pháp an toàn, chấp nhận đầu tư gấp đôi nguồn lực để đảm bảo rủi ro bằng không.

Không dễ để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Nếu Google và Apple thành công phát triển điện thoại thông minh bên ngoài Trung Quốc, sẽ đánh dấu thành tựu lớn trong nỗ lực dịch chuyển sản xuất khỏi "công xưởng thế giới", đồng thời nâng cấp đáng kể năng lực mạng lưới cung ứng phi Trung Quốc. Hiện tại, Google sản xuất hàng loạt điện thoại cao cấp và thực hiện một số quy trình kiểm định tại Việt Nam, do đó việc chế tạo điện thoại mới từ giai đoạn đầu tại đây được cho là khả thi.

Dù vậy, việc chuyển dịch quy trình phát triển sản xuất quan trọng nhất ra khỏi Trung Quốc chỉ là một phần của vấn đề. Chuỗi cung ứng điện thoại thông minh vẫn gặp thách thức lớn trong việc mở rộng năng lực sản xuất ở nước ngoài do rào cản từ phía Bắc Kinh đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất và di chuyển nhân sự Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn là "công xưởng smartphone" hàng đầu thế giới Ảnh: Gizmochina

Nguồn tin cho biết, các nhà cung cấp của Apple phải đối mặt với quy định kiểm tra hải quan chặt chẽ hơn của Trung Quốc đối với thiết bị xuất khẩu, làm chậm kế hoạch mở rộng tại Ấn Độ. Tương tự, kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất smartphone của Google tại Việt Nam năm ngoái cũng bị chậm tiến độ vì lý do tương ứng.

"Có rất nhiều loại thiết bị sản xuất và kiểm thử được chế tạo tại Trung Quốc, nhưng rất khó để xuất khẩu sang nước khác do Bắc Kinh không muốn ngành sản xuất của họ bị rỗng ruột... Chúng tôi buộc phải kiên nhẫn", một nguồn tin làm việc với nhà cung cấp của cả Apple và Google chia sẻ.

Bà Lori Chang, chuyên gia cấp cao tại công ty phân tích công nghệ Isaiah Research (Đài Bắc), nhận định giai đoạn đầu của việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng thường tập trung vào sao chép quy trình sản xuất hoặc lắp ráp một phần. Chỉ khi năng lực kỹ thuật địa phương và nguồn cung linh kiện đủ trưởng thành, các công ty mới dần đưa quy trình NPI ra khỏi Trung Quốc.

"Ý nghĩa quan trọng của NPI nằm ở việc thiết lập định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn kiểm thử và năng lực sản xuất hàng loạt ổn định. Đây là chỉ số then chốt cho thấy khả năng hoạt động độc lập của một chuỗi cung ứng", bà Chang cho biết, đồng thời nhấn mạnh yếu tố địa chính trị và thuế quan cũng là động lực thúc đẩy các công ty di dời chuỗi cung ứng để giảm chi phí dài hạn.

Hiện tại, cả Google và Apple đều chưa đưa ra bình luận về thông tin này.