Google tiết lộ 10 tựa game được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023

Theo VGC, theo danh sách được Google công bố, đứng đầu là Hogwarts Legacy, phần ngoại truyện thế giới mở của loạt phim Harry Potter.

Trò chơi dễ dàng lọt vào danh sách trò chơi bán chạy nhất Châu Âu trong nửa đầu năm 2023. Sau khi phát hành vào ngày 10.2, các phiên bản dành cho những nền tảng khác nhau đã lần lượt được ra mắt trong suốt cả năm, với các phiên bản của PlayStation 4 và Xbox One được phát hành vào tháng 4, cũng như phiên bản Switch vào tháng 11. Warner Bros đã báo cáo vào tháng 5 rằng trò chơi đã bán được 15 triệu bản trên toàn thế giới.

Một cảnh trong tựa game phù thủy Hogwarts Legacy bom tấn Warner Bros

Năm 2023 cũng chứng kiến mức độ phổ biến tăng vọt của The Last of Us, nguyên nhân có thể đến từ sự thành công lớn của bộ phim chuyển thể trên kênh HBO. Kết quả là The Last of Us là trò chơi được tìm kiếm nhiều thứ hai và là chương trình truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023.

Dưới đây là danh sách 10 trò chơi điện tử được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム (Suika Game) Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Bài viết chia sẻ về danh sách top đầu tìm kiếm của Google cho năm 2023 CHỤP MÀN HÌNH

Năm ngoái, trò chơi được tìm kiếm nhiều nhất trên Google là Wordle, trò chơi đoán từ này của New York Times cũng đứng số một toàn cầu trong toàn bộ 10 keyword tìm kiếm hàng đầu của Google. Trong khi đó, một trò chơi khác của New York Times là Connections đã thu hút được nhiều sự quan tâm hơn trong năm nay.