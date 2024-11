Google tiết lộ cách bảo vệ trẻ nhỏ khi sử dụng internet

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng len lỏi vào cuộc sống, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Mới đây, Google đã thực hiện một khảo sát với gần 10.000 phụ huynh tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), hé lộ những cách thức thú vị mà họ đang áp dụng để giữ an toàn cho con em mình.

Khảo sát của Google hé lộ những phương pháp hữu ích để bảo vệ trẻ nhỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KASPERSKY

Trao đổi thẳng thắn về an toàn trực tuyến

Kết quả khảo sát cho thấy 82% phụ huynh đã trao đổi với con về an toàn trực tuyến trong năm qua. Điều này cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề đang ngày càng gia tăng. Các chuyên gia khuyến khích phụ huynh chủ động trò chuyện với con về an toàn trực tuyến ngay từ khi còn nhỏ, sử dụng các công cụ hỗ trợ như chương trình 'Be Internet Awesome' của Google để giúp trẻ hiểu rõ hơn về môi trường mạng.

Sử dụng công cụ kiểm soát và nền tảng phù hợp lứa tuổi

Có 42% phụ huynh được khảo sát sử dụng các tính năng kiểm soát của phụ huynh như Family Link của Google để quản lý thời gian sử dụng thiết bị và nội dung mà con cái tiếp cận. Trong khi đó có 49% phụ huynh đặt ra giới hạn thời gian sử dụng thiết bị.

Việc cân bằng giữa sự linh hoạt và kiểm soát chặt chẽ là điều cần thiết, đặc biệt khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên. Các nền tảng như YouTube Teen Supervision được xem là giải pháp hữu ích để bảo vệ quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần cho trẻ.

Tập trung vào các vấn đề an toàn cốt lõi

Hơn một nửa số phụ huynh được khảo sát cho biết họ đã trao đổi với con về cách phân biệt nội dung thật và giả, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật và nội dung không phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục kỹ thuật số, Google đã hợp tác với Raspberry Pi và Google DeepMind phát triển chương trình Experience AI, trang bị cho giáo viên kiến thức và tài nguyên cần thiết để giáo dục học sinh từ 11 - 14 tuổi về trí tuệ nhân tạo (AI).

Nâng cao kiến thức kỹ thuật số

Khảo sát cho thấy 74% phụ huynh tự tin vào kiến thức của bản thân về an toàn trực tuyến và 81% tin rằng con cái sẽ tìm đến họ khi gặp sự cố trên mạng. Bên cạnh đó, chính Google cũng đang nỗ lực hợp tác với các tổ chức xã hội và giáo dục để cung cấp các chương trình nâng cao kỹ năng số cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm các sáng kiến như Be Internet Awesome, Be Internet Citizens, Super Searchers và Hit Pause.

Thông qua những nỗ lực chung của phụ huynh, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và các nhà hoạch định chính sách, trẻ em có thể tận hưởng những lợi ích của internet một cách an toàn và tích cực.