Google Translate thêm tính năng luyện phát âm

Kiến Văn
29/04/2026 18:41 GMT+7

Google Translate vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 và đánh dấu sự kiện bằng việc ra mắt tính năng được người dùng mong chờ từ lâu: luyện phát âm.

Tính năng mới của Google Translate đã có mặt trên hệ điều hành Android cho các ngôn ngữ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi (Ấn Độ). Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về thời điểm tính năng này được mở rộng ra các khu vực khác hoặc có mặt trên iOS.

Được biết, thống kê cho thấy khoảng 1/3 người dùng Google Translate trên điện thoại di động đã sử dụng ứng dụng này để luyện nói và nghe các cuộc hội thoại thực tế, vì vậy tính năng luyện phát âm thực sự hữu ích.

Cách sử dụng đơn giản

Cách hoạt động của tính năng luyện phát âm khá đơn giản. Sau khi dịch xong, một nút "Practice" sẽ xuất hiện ở cuối ứng dụng. Khi nhấn vào nút này, người dùng sẽ có hai tùy chọn: Listen để nghe cách phát âm của người bản ngữ và Pronounce để luyện tập.

Người dùng đã có thể luyện nói trực tiếp trong Google Translate - Ảnh 1.

ẢNH: GOOGLE

Người dùng cần nói cụm từ đã được dịch và AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ lắng nghe, phân tích giọng nói trong thời gian thực trước khi cung cấp phản hồi ngay lập tức về những lỗi phát âm.

Sau đó, ứng dụng sẽ hiển thị cách phát âm chính xác của từng từ, với phiên âm được trình bày dễ hiểu để người dùng có thể cải thiện trong lần thử tiếp theo. Tính năng này tương tự như cách Duolingo xử lý phản hồi về phát âm trong ứng dụng học ngôn ngữ của họ.

Google Translate ngày càng hữu ích

Luyện phát âm chỉ là một trong nhiều bản cập nhật hữu ích mà Google Translate đã thực hiện gần đây. Ứng dụng này cũng đã được bổ sung khả năng giải mã thành ngữ và tiếng lóng địa phương, giúp dịch các cụm từ như "mưa như trút nước" theo nghĩa chứ không phải dịch từng từ một. Ngoài ra, người dùng iPhone cũng đã có quyền truy cập vào tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) qua tai nghe, vốn trước đây chỉ có trên Android.

Với sự bổ sung của tính năng luyện phát âm, Google Translate đang dần khẳng định vị thế như một trong những ứng dụng học ngôn ngữ tốt nhất hiện nay.

Google Translate sắp giúp người dùng 'nói chuẩn như người bản xứ'

