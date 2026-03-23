Google Translate sắp giúp người dùng 'nói chuẩn như người bản xứ'

Kiến Văn
23/03/2026 10:25 GMT+7

Google Translate đang chuẩn bị tích hợp một công cụ huấn luyện phát âm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bắt đầu với ứng dụng trên Android.

Với tên gọi Practice, tính năng này của Google Translate cho phép người dùng thực hành phát âm bằng cách ghi âm giọng nói của mình, nhận điểm số và nhận đề xuất cải tiến.

Thêm AI luyện phát âm, Google Translate ngày càng đa năng

Theo thông tin từ bản dựng Android mới nhất, giao diện Practice sẽ được bổ sung bên cạnh các tùy chọn AI hiện có như Understand và Ask. Người dùng có thể nghe cách phát âm của cụm từ đã dịch, xem qua nhiều cách phát âm khác nhau và ghi lại nỗ lực của mình.

Ứng dụng sẽ phân tích âm thanh và đưa ra đánh giá về độ chính xác của phát âm, kèm theo tùy chọn thử lại cho đến khi đạt yêu cầu. Đặc biệt, Google Translate sẽ cung cấp hướng dẫn phiên âm dễ đọc, thay vì sử dụng Bảng phiên âm quốc tế (IPA) nhằm giúp người học dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cách phát âm.

Ngoài ra, Google cũng đang thử nghiệm các điều khiển phát lại chi tiết cho âm thanh mẫu giúp người dùng làm chậm giọng nói để dễ dàng bắt được những âm thanh khó. Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ hỗ trợ một số cặp ngôn ngữ như tiếng Anh và Tây Ban Nha, mặc dù công ty có khả năng mở rộng sang nhiều ngôn ngữ khác trong tương lai.

Google Translate sắp thay đổi cách người dùng học nói ngoại ngữ

Công cụ huấn luyện phát âm này kết hợp nhận dạng giọng nói tự động với đối chiếu ngữ âm nhằm giúp người học nhận được phản hồi chi tiết về từng âm tiết. Google có lợi thế lớn trong lĩnh vực này nhờ vào mô hình Universal Speech và các tiến bộ trong công nghệ ngôn ngữ giúp xử lý nhanh chóng và chính xác.

Google Translate không còn là một ứng dụng dịch thông thường

Tính năng Practice không chỉ giúp người học cải thiện phát âm mà còn rút ngắn khoảng cách từ việc hiểu nghĩa đến khả năng nói rõ ràng, giúp Google Translate tiến gần hơn đến các ứng dụng luyện phát âm chuyên dụng như ELSA Speak, Rosetta Stone và Duolingo.

Hiện tại, Practice chưa có sẵn cho hầu hết người dùng và đang trong quá trình thử nghiệm. Google dự kiến sẽ triển khai dần tính năng, bắt đầu với một số cặp ngôn ngữ nhất định. Hai vấn đề quan trọng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng là quyền riêng tư và độ chi tiết của phản hồi. Người học sẽ cần biết cách mà dữ liệu giọng nói được xử lý và lưu trữ, trong khi giáo viên sẽ muốn hiểu rõ liệu phản hồi có đi sâu vào các âm thanh cụ thể hay chỉ đưa ra điểm số tổng quát.

Nếu thành công, công cụ luyện phát âm của Google Translate có thể trở thành một trong những tính năng hữu ích nhất của ứng dụng trong nhiều năm qua, cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

