Google vượt lằn ranh, bất ngờ công bố blockchain layer-1

"Có một con đường mở ra kỷ nguyên thanh toán toàn cầu, 24/7, đa tiền tệ và có thể lập trình, không đòi hỏi phải tái tạo tiền tệ, chúng ta chỉ cần tái cấu trúc cơ sở hạ tầng. Google Cloud Universal Ledger (GCUL) là nền tảng như vậy. Chúng tôi đang tạo ra các dịch vụ thanh toán và sản phẩm tài chính sáng tạo cho thị trường", Google Cloud viết trên blog công ty về nền tảng blockchain layer-1 GCUL.

Cuộc chơi mới của Google

Theo mô tả, Google phát triển blockchain layer-1 để giúp người dùng đơn giản hóa việc quản lý tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền thông qua sổ cái phân tán. Công nghệ cũng giúp các tổ chức tài chính và trung gian cạnh tranh hiệu quả, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.



GCUL được cung cấp dưới dạng dịch vụ và có thể truy cập thông qua API duy nhất, giúp đơn giản hóa việc tích hợp cho nhiều loại tiền tệ và tài sản. Blockchain này cũng loại bỏ nhu cầu xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng. Phí giao dịch ổn định, minh bạch và được lập hóa đơn hằng tháng.

Về khả năng mở rộng linh hoạt, GCUL được mô tả là có hiệu suất vượt trội, mở rộng cho mọi trường hợp, có thể lập trình, tự động hóa thanh toán và quản lý tài sản kỹ thuật số, tích hợp với ví của người dùng.

Minh họa Google tham gia vào lĩnh vực blockchain ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội ngũ phát triển cho biết GCUL hoạt động như một private blockchain (blockchain riêng tư) và được cấp phép. Mô hình này tận dụng công nghệ an toàn, đáng tin cậy, bền bỉ và tập trung vào quyền riêng tư của Google.

Với người dùng, GCUL hứa hẹn mang đến trải nghiệm giao dịch gần như tức thì, đặc biệt với thanh toán xuyên biên giới, mức phí thấp, khả năng sẵn sàng 24/7 và tự động. Các tổ chức tài chính được hưởng lợi từ việc giảm thiểu cơ sở hạ tầng và chi phí vận hành, đơn giản hóa việc tuân thủ và giảm thiểu gian lận.

Khác biệt của blockchain layer-1 GCUL

Trên LinkedIn, Rich Widmann, Trưởng bộ phận chiến lược Web3 của Google Cloud, cho biết GCUL hướng tới mục tiêu cung cấp cho các tổ chức tài chính một nền tảng blockchain "hiệu quả, trung lập đáng tin cậy", cho phép tạo ra các hợp đồng thông minh dựa trên Python.

"Bên cạnh việc hỗ trợ phân phối của Google, GCUL còn là một lớp cơ sở hạ tầng trung lập. Tether sẽ không sử dụng blockchain của Circle. Adyen có lẽ cũng sẽ không sử dụng blockchain của Stripe. Nhưng bất kỳ tổ chức tài chính nào cũng có thể dùng GCUL", Widmann tiết lộ.

Khác mạng blockchain layer-1 phổ biến như Ethereum hay Solana, GCUL được định vị như hạ tầng cho định chế tài chính, tập đoàn lớn và ngân hàng trung ương. Theo các chuyên gia, smart contract (hợp đồng thông minh) được viết bằng Python mở đường cho hàng triệu lập trình viên truyền thống tham gia. Với lợi thế về hệ sinh thái của Google (cloud, AI, dữ liệu), GCUL có tiềm năng vận hành giao dịch tài chính toàn cầu 24/7, điều tổ chức truyền thống như SWIFT chưa làm được.

Hiện tại Google Cloud hợp tác cùng CME Group - sàn phái sinh hàng hóa lớn nhất thế giới - để phát hành thử nghiệm và thanh toán tài sản token hóa. Giai đoạn tích hợp ban đầu đã hoàn tất, dự kiến sẽ triển khai dịch vụ thương mại từ năm 2026.

Trong nhiều năm, Google Cloud kiên trì đầu tư vào Web3 khi cung cấp dịch vụ hạ tầng cho các dự án blockchain. Nhưng với GCUL, Google đã bước qua lằn ranh từ nhà cung cấp hỗ trợ sang chủ động triển khai blockchain riêng, trực tiếp cạnh tranh với JPMorgan, IBM, Digital Asset và SWIFT.



Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Google có thể tái định hình thị trường blockchain enterprise (blockchain ứng dụng cho các tổ chức, thị trường lớn), nơi quyền lực lâu nay nằm trong tay các tập đoàn tài chính - công nghệ truyền thống.