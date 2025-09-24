GPSS 2025: Khi Singapore hóa thân thành lễ hội tốc độ toàn cầu

Âm nhạc bùng nổ, tốc độ hòa nhịp

GPSS từ lâu nổi tiếng bởi không khí cuồng nhiệt, nhưng năm 2025, sự kiện này được nâng lên tầm cao mới khi những ngôi sao quốc tế cùng hội ngộ. Chuỗi lễ hội khởi động bằng JAM OFF 2025 tại Sentosa (27-28.9). Trong khuôn viên Universal Studios Singapore, khán giả sẽ được đắm mình trong hai đêm đại nhạc hội với màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao Hàn Quốc cùng ‘ngôi làng lễ hội’ ở Palawan Green với ẩm thực chủ đề đua xe, pop-up bán lẻ, trò chơi tương tác.

Điểm đặc biệt của JAM OFF 2025 là sự xuất hiện của những thương hiệu streetwear do chính nghệ sĩ châu Á sáng lập như Team Wang (Jackson Wang), Phantaci (Jay Chou) và Stay Real (Ashin) kết hợp cùng các nhà thiết kế Singapore, tạo nên không gian giao thoa giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống sôi động.

Những giai điệu K-pop, EDM, pop và rock sẽ hòa quyện, mở ra dòng chảy âm nhạc cuốn trôi mọi khoảng cách tại GPSS 2025

Ngoài ra, chuỗi hòa nhạc quốc tế diễn ra tại khu vực đường đua tại Marina Bay cũng là sự kiện được rất nhiều người mong chờ. Từ ngày 3-5.10, ba đêm hòa nhạc liên tiếp sẽ biến vịnh Marina thành ‘cây đàn khổng lồ’, với ánh sáng của skyline như những dây đàn rung lên theo từng giai điệu. Đêm mở màn có sự kết hợp của G-Dragon, CL và Clean Bandit, nơi K-pop gặp EDM và pop quốc tế. Đêm thứ hai cuốn khán giả vào chất rock và nhạc điện tử với Foo Fighters, Alan Walker và Crowded House. Và cao trào đến ở đêm cuối, khi Elton John, Lewis Capaldi và The Smashing Pumpkins cùng đưa khán giả đi qua những cung bậc từ ballad đến rock cổ điển.

Thành phố hóa thành đại sân khấu lễ hội

Nếu ngày thường, Singapore hiện lên như một đô thị hiện đại với những công trình biểu tượng, thì trong mùa GPSS, thành phố lại hóa thân thành một phim trường sống động, nơi mỗi góc phố là một phân cảnh, mỗi bảo tàng, khách sạn hay nhà hàng đều nhập vai trong một vở kịch chung mang tên tốc độ.

Nghệ thuật và khoa học gặp nhau tại triển lãm Quantum Perspective: The Art of Interference (1-7.10, The Arts House). Khái niệm lượng tử như ánh sáng, thời gian, tốc độ được chuyển thành tác phẩm thị giác, khiến người xem có cảm giác như đang bước vào một ‘vũ trụ song song’ giữa khoa học và nghệ thuật.

Singapore sẽ hóa thân thành sân khấu tốc độ, nơi từng góc phố, bảo tàng, khách sạn hay nhà hàng đều kể chung một câu chuyện.

‘Di sản’ đua xe trở lại qua chuỗi hoạt động Celebrate SG60 with MINT tại Bảo tàng Đồ chơi MINT. Tại đây, du khách có thể cầm trên tay mô hình xe gỗ bền vững, tự tay lắp ráp và sơn màu, hay tham gia thi đấu board game đua xe. Mỗi chi tiết đều như một cánh cửa mở ra quá khứ, đưa khán giả ngược dòng về năm 1961, khi Singapore lần đầu tổ chức Grand Prix với tên gọi Orient Year Grand Prix.

Ẩm thực cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Từ 26.9 đến 5.10, Sofitel Singapore Sentosa giới thiệu thực đơn phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ các chặng đua nổi tiếng thế giới. Từng món ăn được thiết kế như một ‘đường đua vị giác’, nơi thực khách đi qua Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản rồi trở về Singapore chỉ trong một bữa tối. Những ngày cuối tuần, Race Car Simulator Challenge tại khách sạn còn cho phép thực khách ‘cầm lái’ khi thưởng thức ẩm thực, tạo nên trải nghiệm hiếm có.

Trải nghiệm độc bản, chỉ có một lần trong năm

Điểm nhấn của GPSS 2025 nằm ở những trải nghiệm cá nhân hóa. Tại Oo La Lab (Alexandra), du khách có thể tham gia workshop Fuel Your Senses để tự tay pha chế một loại nước hoa lấy cảm hứng từ đường đua. Hãy tưởng tượng, mùi nhựa đường nóng hổi, hương khói và da thuộc, xen lẫn champagne và hoa lan, tất cả hòa trộn thành một mùi hương độc bản, được đựng trong chai Eau de Parfum 50ml khắc tên bạn. Đó chính là ‘hương GPSS’ mà chỉ ai có mặt tại Singapore trong mùa lễ hội mới có thể mang về.

Những hợp tác độc đáo khác trong mùa GPSS mà du khách có thể trải nghiệm bao gồm Tanglin Gin giới thiệu cocktail phiên bản giới hạn tại Dempsey hay Glenfiddich bắt tay cùng Aston Martin tại Changi để trưng bày siêu xe F1 và giới thiệu trải nghiệm whisky cao cấp.

Vì sao không thể bỏ lỡ GPSS 2025?

GPSS không chỉ dành cho fan F1 mà là lễ hội thành phố khi Singapore đồng loạt ‘nhập cuộc’. Mỗi con đường, mỗi nhà hàng, khách sạn đều biến thành một phần của cuộc chơi toàn cầu.

Mùa giải năm nay, British Grand Prix tại Silverstone ghi nhận hơn 500.000 khán giả, còn Australian Grand Prix tại Albert Park (Melbourne) thu hút khoảng 465.498 người - những con số chỉ đứng sau vài sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, GPSS 2025 với quy mô tổ chức và line-up đang được công bố được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lễ hội F1 đáng mong đợi nhất khu vực, thậm chí là toàn châu Á.

Đây không chỉ là một sự kiện, mà là tấm vé để bạn trở thành một phần của bữa tiệc thế giới, nơi nghệ sĩ huyền thoại đứng chung sân khấu với thần tượng châu Á, nơi khoa học bắt tay nghệ thuật, nơi món ăn trở thành đường đua và hương nước hoa khắc ghi tên bạn. Và tất cả chỉ diễn ra trong mười ngày duy nhất.

GPSS 2025 - Lễ hội F1 được mong đợi nhất khu vực, gợi nhớ hào quang British Grand Prix

GPSS 2025 là minh chứng cho cách một thành phố có thể biến thành trung tâm toàn cầu trong chớp mắt. Nếu một ngày thường, Singapore là viên ngọc hiện đại của châu Á, thì trong mùa GPSS, thành phố hóa thân thành ‘viên pha lê đa diện’, nơi tốc độ, âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực cùng tỏa sáng. Với những ai đang tìm kiếm chuyến đi đáng nhớ nhất năm, đây chính là khoảnh khắc không thể bỏ lỡ. Bởi nếu không đến Singapore mùa này, bạn sẽ bỏ lỡ cả một vở đại tiệc mà thế giới đang cùng nhau tham dự.

Nguồn tham khảo: https://f1destinations.com/resources/f1-attendance-figures/